El operador nuclear Alfredo García, tajante sobre si podría ocurrir un nuevo apagón en España: «Si hacemos lo mismo...»

El apagón masivo que sacudió España este pasado lunes 28 de abril dejó sin electricidad a toda la Península Ibérica y a parte de Francia. A pesar de que ya han pasado varios días desde entonces y el suministro ya ha regresado a casi todos los hogares del país, este fallo eléctrico sigue despertando muchas incógnitas, no sólo por las razones que lo motivaron, sino también por si podría volver a suceder.

Para hablar sobre esta posibilidad y sobre los escenarios que se dieron para que se produjera este apagón masivo, Jordi Wild ha invitado al último episodio del pódcast 'The Wild Project' a Alfredo García, ingeniero de Telecomunicaciones y supervisor en la Central Nuclear de Ascó en España. Conocido en redes sociales como Operador Nuclear, el divulgador se ha convertido en uno de los pesos pesados del mundo de la energía en nuestro país y ya había acudido anteriormente a la llamada del creador de contenido.

Durante su visita al programa del youtuber, el operador nuclear ha sido muy crítico con Red Eléctrica, la compañía encargada de distribuir la electricidad por toda la Península, y las señales que ignoraron semanas antes de que se produjera este fallo. Además, el especialista en energía se pronunció también sobre la posibilidad de que vuelva a ocurrir un nuevo 'cero absoluto' en nuestro país.

EL GRAN APAGÓN SIN MENTIRAS y muchos más temas fascinantes sobre el presente y futuro de la energía nuclear.https://t.co/KuT5UpBUqq pic.twitter.com/4YD8rafu5L — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) May 1, 2025

Los expertos habían advertido sobre un posible fallo eléctrico en España por el cierre de las centrales nucleares

Para García, Red Eléctrica ha cometido un severo fallo al meter «a la energía nuclear en el saco del carbón y del gas» y no en las energías de bajas emisiones. «Le han dado una preponderancia a las renovables frente a la nuclear, cuando es una energía baja en emisiones, que ayuda a la estabilidad de la red y que es tan sostenible como las renovables», ha señalado el experto, asegurando que en estas declaraciones había «intencionalidad política».

El ingeniero de Telecomunicaciones ha contado que, hace apenas un mes, salió un informe para ver la fiabilidad económica de la compañía y que ponía en sobreaviso sobre posibles pérdidas de suministro: «Decía que Red Eléctrica tenía ciertos riegos en los próximos años de pérdida de su prestigio e imagen debido a posibles fallos en la red y apagones por cerrar las centrales nucleares», ha señalado el ingeniero a Jordi Wild, justificando que era una cosa que podía pasar, a pesar de la negativa de la operadora.

Según ha reconocido Operador Nuclear, Red Eléctrica «sabía que esto podía pasar» y los expertos llevaban años advirtiendo sobre un posible fallo en el suministro: «Los colegios de ingeniería llevan años advirtiendo de esto, e incluso el Consejo General de estos colegios hizo un comunicado en enero diciéndole al Gobierno 'no cierren las centrales nucleares' porque habrá tres consecuencias claras. Riesgo de suministro y de interrupción del suministro, aumento de la emisión de gases de efecto invernadero y aumento del precio de la electricidad», ha contado el experto.

Alfredo también ha hecho referencia a las posibles consecuencias de cerrar las centrales nucleares, recogidas en varios informes de PriceWaterhouseCoopers (PwC): «Aumentaría el precio de la electricidad un 23% para los hogares y un 38% para la industria. Además, PwC y organismos como la Agencia Internacional de la Energía lleva tiempo diciendo que hay un auténtico riesgo de apagones si cierran las centrales nucleares»,

¿Puede volver a ocurrir un apagón en España? El operador nuclear Alfredo García lo aclara

«Yo en ningún momento he dicho que no sea imposible un apagón porque no lo es», ha recordado el experto en energía nuclear, señalando que es más difícil que suceda «en un país avanzado con muchos medios». «Imposible no es, y claro, si se hacen las cosas mal, pasamos de no ser imposible a ser ciertamente algo probable. Como es probable, podría pasar y ha pasado».

En cuanto a la posibilidad de que puedan volver a darse un apagón a nivel nacional, el experto ha sido muy claro: «Si seguimos haciendo lo mismo, sí. Tenemos que ver lo que se ha hecho mal, que es perder potencia firme y apostar por potencia no firme, como las renovables», ha sentenciado Operador Nuclear en su entrevista con Jordi Wild.