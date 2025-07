Okupan la casa de una anciana de 93 años y son expulsados tras cuatro años en su interior: «Quiero que salgas del piso»

El difícil acceso a la vivienda en España ha alentado en los últimos tiempos las problemáticas de todo tipo con la okupación. Cada vez más propietarios se sienten más indefensos ante los casos de usurpación de pisos y chalets, en parte por la legislación actual y su forma de abordar estas situaciones sin la contundencia, en formas y plazos, que los afectados querrían.

Mientras la ley no se actualiza y la situación habitacional no mejora, no dejan de sucederse casos a diario, con 'modus operandi' de todo tipo como las inquiokupaciones y los realquileres ilegales pero también con finales felices de recuperaciones de pisos. Ahora, se ha viralizado una historia especialmente flagrante que afecta a una propietaria de 93 años y cuyo caso acabó bien pero no sin tener que requerir a la ayuda de profesionales del sector.

La abuela ha contado con la ayuda de Lucía Aguirre, inversora inmobiliaria e influencer del sector con su perfil @renta.asegurada, que ha subido tres publicaciones con la explicación del caso y los pasos que dio acudiendo al inmueble okupado y hablando con los inquilinos hasta recuperar el piso y que acumula más de 2 millones de visualizaciones.

«Mañana vendré a la misma hora»

«Por si hubiera alguien, que no lo hay porque no se oye nadie y nadie contesta, os quiero decir a la hipotética persona que esté dentro que mañana vendré a la misma hora y abriré la cerradura», empieza Lucía la serie de tres vídeos apoyada a la puerta del piso en cuestión. La asesora compró una nueva cerradura y brocas especiales para reventar la puerta al día siguiente y cuando iban a cambiarla le abrieron la puerta.

En las imágenes se ve a Lucía quejándose de que no la abrieran antes y se hace pasar por la dueña del piso con un tono muy convincente. «Quiero que salgas del piso porque lo he comprado yo... ¿Te tengo que enseñar a ti la documentación y las escrituras? ¡Tú estás aquí de okupa!.. ¿sí o no?», se ve a la experta en pleno choque subido de tono con el inquilino. Ella confiesa a la cámara que este es el panorama habitual con el que se encuentran desde el sector inmobiliario.

Vivienda propiedad de una señora de 93 años con okupas ilegales desde hace más de 4 años (Parte I) Ayudamos a la señora a intentar recuperar su vivienda. Llamamos. Nadie abre. Al día siguiente vamos a por una cerradura nueva. Y, cuando volvemos… la puerta se abre. 📍 Esto no es un caso aislado. Es lo que está pasando en España y ya está bien de que nos digan que esto no ocurre. ⚖️ Somos profesionales del sector inmobiliario y estamos hartos de que se nos criminalice por defender el derecho de los propietarios. 👉 Dale a seguir para ver la parte 2. Esto no ha terminado. 🗣️ ¿Crees que han salido?

En un segundo vídeo, Lucía remarca que la vivienda de la señora de 93 años llevaba cuatro años okupada y que tras la discusión con los inquilinos, que ella considera 'gentuza', decide «llamar a la caballería». Por teléfono se ve como cuenta el caso, remarcando que está ante «unos jetas que se están aprovechando». «No hay menores de edad, creo que es multinacionalidad, están viviendo entre 11 y 12 personas», sigue ella, añadiendo también que los vecinos están hartos de ellos y que fuman estupefacientes y que posiblemente también los venden.

Como se entiende, Lucía ha contactado con una empresa de desokupación, al que pide que se encargue del caso y al que le recuerda muy firmemente que «no se negocia con ellos con dinero». El mismo día, también se ve en las imágenes, acudieron allí y les dijeron que en unos 20 días máximo tenían que estar fuera. «Hemos venido de buen rollo, no hemos venido ni peleando ni haciendo controles de acceso ni sacando a la fuerza», les dicen.

En un último vídeo, la explica el desenlace y que el día anterior a cumplirse el plazo algunos ya les entregaron las llaves. Faltaba saber si todos estarían fuera y ese día tras llegar y que nadie les abriera pudieron entrar con las llaves de la abuela. «Como vais a ver las ratas habían salido de la ratonera que habían dejado de vivienda», desvela ella, antes de hacer un recorrido por el piso en el que se ve una cierta dejadez.

Lucía acaba el vídeo puntualizando detalles para no dejar dudas al aire. Expone así, entre otros aspectos, que el piso no era de un banco o que «los okupas no eran una familia vulnerable, eran once personas, todas ellas mayores de edad, algunas de ellas con trabajos legales». «¿Me vais a decir que entre 11 no pueden pagar un alquiler en cuatro años?», se pregunta ella.