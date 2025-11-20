La nutricionista Sandra Moñino destaca qué comprar para una cena antiinflamatoria: «Está riquísimo»

Muchas veces, al llegar a casa después de un día apretado, lo último que apetece es ponerse a cocinar. Aun así, eso no significa renunciar a una cena decente ni mucho menos dejar de lado la salud. Pero ¿existe alguna manera de cenar fácil, ... rápido y sano por la noche sin encender un solo fogón?

Sobre este tema ha hablado recientemente Sandra Moñino, una nutricionista que comparte en redes sociales distintos consejos sobre bienestar y alimentación. En una de las publicaciones más recientes de su cuenta de TikTok, propone una opción barata, rápida y antiinflamatoria que no requiere cocinar absolutamente nada: una ensalada completa a base de ingredientes muy accesibles.

En el vídeo, la joven aparece en un supermercado y empieza a desgranar su propuesta paso a paso. Lo primero, dice, es partir de una base de verdura en conserva. En su caso, utiliza judías verdes, pero recuerda que cualquier vegetal en conserva sirve siempre que la etiqueta sea limpia —verdura, agua y sal— y nada más.

Para completar la parte vegetal, añade un puñado de tomates cherry, y después incorpora la proteína con la caballa, que es el toque que más le gusta por su perfil antiinflamatorio. Aun así, para quienes no quieran cocinar nada, también encaja la pechuga de pollo ya lista o incluso un huevo cocido, que deja como alternativa en la receta.

El procedimiento es mínimo: basta con mezclar todos los ingredientes en un recipiente y aliñar con aceite, vinagre, albahaca y un poco de sal. Con eso, sostiene, la cena queda lista en cuestión de minutos, equilibrada y perfecta para quienes llegan tarde y con cero ganas de ponerse a los fogones.