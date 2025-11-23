Un nutricionista va al Mercadona y valora la calidad del café que se vende en este supermercado: «Evita comprar siempre...»

Un nutricionista va a Mercadona y valora la calidad del café que se vende en este supermercado: «Evita comprar siempre...» El dietista ha sorprendido con sus recomendaciones a los usuarios al descartar estos tipos de café

El nutricionista, creador de contenido y dietista, Fran Susin, ha recomendando cómo elegir el mejor café para tu salud cardiovascular y digestiva. Para ello, ha mostrado los diferentes tipo de café de Mercadona, analizando sus ingredientes y valores nutricionales.

Muchos de los ... beneficios del café se deben a uno de sus componentes principales, la cafeína, pero el café además es fuente de nutrientes y otros componentes. Son bastantes positivos los beneficios a nivel cardiovascular, a nivel cognitivo o a nivel intestinal.

A nivel cardiovascular una taza de café va a evitar que tengas un problema cerebro vascular y un problema cardíaco. Lo mismo ocurre a nivel gástrico, donde te va a ayudar a ir al servicio y va a ayudarte con problemas de hígado y páncreas. Para muchas personas, el elemento clave por el que consumen café es por la energía que produce en tu cuerpo, estimulando el sistema nervioso y central y el sistema nervioso simpático. El nutricionista se preguntaba en relación al café: «¿cuál se debe elegir primero?». Fran Sasin recomendaba evitar siempre consumir en cápsulas ya que tienen metales y plásticos que son disruptores endocrinos y perjudiciales para la salud. Ni el café en capsulas ni el de torrefacto Por otro lado, tampoco recomendaba el café de torrefacto. Este tipo de café está tostado a altas temperaturas, donde suelen ser de baja calidad, además añaden azúcar para que se tueste. El café de mezcla es torrefacto natural y siempre suele tener también azúcar para que lo diferenciemos entre sus ingredientes. #mercadona ♬ sonido original - Fran Susín ®️ DIETISTA @fransusin_ Cómo elegir el mejor café para tu salud cardiovascular y digestiva. #fransusin En última instancia, el dietista recomendaba el café en granos antes que molido debido a que en este último se oxidan sus cualidades que va perdiendo progresivamente, aconsejando a los usuarios descartar estos tipos de productos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión