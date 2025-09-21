Un nutricionista va a Mercadona e indica cuál es la mejor bebida vegetal que vende este supermercado: «No todas son saludables»

Las bebidas vegetales han ganado un gran protagonismo como una alternativa versátil y saludable frente a la leche de origen animal. Elaboradas a partir de ingredientes como la soja, la avena, el arroz, las almendras o el coco, son una muy buena opción, sobre todo, para aquellos que sufren intolerancia a la lactosa o alergias.

Sin embargo, hay que tener claro que no todos los productos que se venden en los supermercados son recomendables. Así lo indica el experto en nutrición Mario Ortiz. El profesional ha ido a Mercadona y ha indicado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok qué bebidas vegetales de este establecimiento son mejores para el consumo.

Las mejores bebidas vegetales de Mercadona, según un nutricionista

Mario Ortiz afirma que hay que tener cuidado con las bebidas vegetales que se venden en Mercadona. «No todas son saludables», avisa. Por ello, ha explicado cuáles son las mejores para nuestro organismo.

En primer lugar, el nutricionista señala que «tanto las de avena como las de arroz no te aportan nada de proteína ni de micronutrientes». «Sería como beber azúcar», lamenta. Además, dice que, al tener poca grasa y poca fibra, «la absorción es tan ligera que te van a producir hambre al momento».

El experto comenta que otra opción que tampoco es adecuada es la de avellana. «Lleva azúcares añadidos y no en pequeña cantidad», alerta.

Entonces, ¿cuáles son las mejores para el consumo? Ortiz lo tiene claro: muestra a cámara una de almendra sin azúcares añadidos y dos de soja.

Las mejores bebidas vegetales de Mercadona, según el nutricionista Mercadona

«Sería una pequeña parte de toda la variedad que tenemos. Las demás no son tan adecuadas», concluye.