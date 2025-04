Un nutricionista, fascinado por la excelente calidad de este pan que se vende en Mercadona: «Ningún problema de ingredientes»

Según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ingesta adecuada de pan al día es de unos 250 gramos. Esto bajo el contexto de una persona adulta sana que no tenga alguna enfermedad o condición especial, por lo que la ingesta recomendada ideal sería la que paute un médico.

Además de la cantidad de pan que es sano tomar al día, otro de los factores a tener en cuenta es la calidad del mismo. Esto es debido a que no es igual de saludable, por ejemplo, tomar pan de molde blanco todos los días que tomar un pan integral de masa madre artesanal.

En este sentido, un conocido experto en nutrición llamado en redes 'NutriRixi', ha querido compartir su conocimiento y advierte de lo recomendable que es uno de los tipos de pan que venden en Mercadona: «Pedazo de panecillos que vende aquí el amigo Juan Roig», comienza diciendo mientras muestra la bolsa del producto de panadería.

«Y es que no sé si la gente se fija en los ingredientes pero es que contiene hasta un 10% de pura masa madre, cosa que en otros supermercados estos panecillos no lo tienen. Sí que tiene un antioxidante E300 pero vamos, que encima es de vitamina C, por lo que ningún problema de ingredientes, diez de diez», explica el nutricionista.

Aunque el pan no sea un tipo de alimento del que debemos abusar, como indicábamos al inicio su consumo moderado diario puede contribuir al aporte de varios grupos de nutrientes necesarios para una buena salud.

Entre algunos de ellos se encuentran su elevado contenido en hidratos de carbono que nos aporta energía, aporta hierro, magnesio, potasio, vitaminas B2 y B6, ácido fólico y fibra. Este último componente también se encuentra en el pan blanco, solo que en el integral lo tiene en mucha mayor medida.

Además, el pan es un alimento de lo más versátil en la alimentación, ya que con él podemos combinar casi todo tipo de alimentos, desde los más habituales como las carnes magras o el queso, hasta los menos usuales como la fruta o la verdura. Sumado a ello, existen múltiples variedades de pan como el blanco, el integral, el de semillas, el de cereales, el pan de frutas, con aceitunas, con especias, la chapata, la baguette, el mollete, la hogaza, el candeal y un largo etcétera.