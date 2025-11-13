Una nutricionista explica si realmente es bueno comer chocolate o no: «Es un alimento bastante graso, pero...»

El chocolate es uno de esos alimentos que suelen gustar a casi todo el mundo. Rey de los dulces, se puede encontrar de diferentes tipos y formas, desde una simple tableta de chocolate con leche hasta un brownie con crema de cacao y frutos ... secos.

Dentro de una alimentación equilibrada y sana, muchos se plantean si el chocolate puede tener cabida, ya que, como idea general de la gente, suele resultar un producto visto como un antojo o capricho que no es beneficioso.

Como habitualmente está mezclado con azúcar o con otros ingredientes que no suponen beneficios para la salud, los productos de chocolate o que lo llevan se suelen considerar insanos. Sin embargo, el chocolate como tal puede ser un buen aliado en nuestra alimentación, dependiendo de diferentes cuestiones.

Una nutricionista aclara si tomar chocolate es sano o no

Así lo ha explicado la nutricionista Sandra Moñino, especializada en inflamación. A través de un vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok, la experta ha contestado a la pregunta: «¿Chocolate sí o no?» y su respuesta ha sido clara: «Sí», desarrollando los motivos:

«Sí, siempre y cuando sea más de un 80% cacao» de esto modo, explica que tiene beneficios para la salud al ser rico en polifenoles, «que es un antioxidante superpotente y muy beneficioso para nuestra microbiota intestinal».

Al plantear si el chocolate engorda, la nutricionista ha expresado que esto dependerá del contexto y la dosis en que se coma: «Ya sabemos que es un alimento bastante graso, pero una onza de chocolate al día es perfecta». Aclarando sus palabras la experta indica que, aunque sea graso, «cuanto más porcentaje de cacao, más cantidad de grasa, pero esto es positivo, porque esa grasa es saludable y nos va a ayudar a saciarnos».

Como ejemplo para entender mejor este hecho, Moñino expone que una onza de chocolate con el 100% de cacao nos va a saciar mucho más que una que tenga el 70% de cacao, indicando que necesitaremos comer menos cantidad.

Por otro lado, señala que el chocolate con alto porcentaje de cacao es bueno para el corazón: «Gracias a sus flavonoides nos ayuda a la función endotelial y a regular nuestra tensión arterial. Eso sí, el cacao, no el chocolate de menos de un 80%», sigue recalcando.

Yendo más allá, la nutricionista plantea dudas que pueden surgir a los consumidores y amantes del chocolate: «¿Y si es 0% azúcares, será mejor? No», se contesta. «Además, en muchas ocasiones, revisa la etiqueta porque lleva edulcorantes que pueden generarte mucha inflamación, como puede ser el maltitol» sigue argumentando.

Otra creencia que se suele asociar al chocolate es que puede producir granitos o acné, algo que Moñino desmiente: «No hay evidencia de que el chocolate por sí solo pueda generar acné».

A su vez, destaca que el mal llamado chocolate blanco no es saludable, ya que ni si quiera se puede considerar chocolate: «Lleva ingredientes que no son nada saludables y pueden generarte inflamación», sentencia.