Un nutricionista explica cómo consumir el jengibre para que aporte todos los beneficios: «Es como una esponja»

El jengibre, originario del sudeste asiático, lleva siglos siendo muy valorado por sus propiedades, tanto nutricionales como medicinales, pero no ha sido hasta la globalización, también culinaria, que se ha popularizado por todo el mundo. El hecho de que sea un producto ... muy versátil, útil tanto para platos como bebidas y postres, ha alentado su expansión.

Más allá de su uso para mejorar sabores, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, digestivas y antioxidantes pero también para mejorar la circulación y por este motivo es un aliado más en muchos hogares. Además, se puede consumir en múltiples formatos, y tanto fresco como en polvo, lo que hace que su uso sea muy fácil.

El nutricionista Alex Yáñex es conocedor de sus beneficios y participó hace unos meses en el podcast de Realfooding en el que estuvo defendiendo la toma periódica de jengibre y, precisamente, la manera óptima de consumirlo para sacarle el máximo partido. La publicación, consultable en su perfil de Instagram (@alex_yanez_delacal), suma miles de 'likes'.

«Siempre poquito»

A Yáñez le preguntan por cómo se tiene que tomar a la práctica el jengibre y él se muestra «muy partidario de tomarlo en infusiones», ya sea directamente rayándolo o tirándolo en polvo de un especiero. Solo hace falta mezclarlo bien y ya se puede consumir, aunque incide en que hay que ser «siempre poquito» porque tiene un sabor muy fuerte y especial.

Él mismo añade que en zonas asiáticas como Tailandia o Vietnam también lo ponen en el arroz, en trocitos o en polvo. El nutricionista da a entender, a preguntas del entrevistador, que da igual si se toma como alimento o en cápsulas específicas de suplementación, porque sea de una manera u otra tiene un beneficio.

Como rememora el experto, se empezó a estudiar porque parecía que ayudaba a aumentar el apetito. Yáñez puntualiza que «no es que aumente el apetito de por sí, sino que mejora el pH estomacal y eso ayuda a que tengamos más apetito», algo que es beneficioso en casos en que, por ejemplo, uno no tiene hambre por culpa del estrés.

«Se vio que cuando el jengibre se tomaba con personas con mucha producción de acidez gástrica (que es muy poco común pero puede pasar), ayuda a disminuir ese exceso de producción de acidez gástrica», expone el experto. Además, añade que en caso contrario, cuando hay «muy poca producción de acidez gástrica, que eso sí es muy común, también se ha visto que ayuda a aumentar la producción».

Por todo ello, Yáñez apostilla que el jengibre «es un regulador, es como una esponja: cuando tengo mucho lo recojo y cuando tengo poco, lo expulso» y acaba afirmando que «para un suplemento es perfecto y no necesita ningún tipo de gelatina en cápsula porque él mismo ya se cocina a su medio». «Entonces es igual de efectivo tomarlo en cápsula, si te apetece, que tomarlo directamente en alimento, en raíz, masticado...», sentencia el experto, que anima a que cada uno lo tome como le sea más cómodo.