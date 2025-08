Una nutricionista explica si comer latas de pescado en conserva es bueno o debes excluirlas en tu dieta: «Merece más atención»

Lograr el equilibrio en nuestra alimentación es una de las bases fundamentales para disfrutar de una buena salud, y prevenir con ello enfermedades a medio o largo plazo. Y pese a que en la actualidad tenemos acceso a una oferta alimentaria bien extensa, no todos los productos que vemos en los estantes del supermercado, son igual de saludables. De ahí la importancia de saber elegir.

¿Puede ser saludable comer de lata y de bote? Sí, pero con matices. Siempre suelen estar presentes las dudas de si su contenido en sal o en mercurio las hacen saludables. Todo lo que contenga aceites de otro tipo o salsas, como la de tomate o americana, tendrá peores grasas e ingredientes menos saludables. A partir de ahí, lo principal será fijarnos en que el contenido de sal sea lo más bajo posible. Por otra parte, a la hora de comprar debemos tener cuidado con las etiquetas 'al natural'.

Propiedades de las sardinas en lata que seguro no conocías

La nutricionista Mihaela Bilic deja clara su opinión al medio rumano Realitatea. «El pescado enlatado merece más atención. Te recomiendo que no los desprecies, porque son una fuente práctica, eficaz y asequible de omega-3. Ya sea atún, sardinas, espadín, arenque o caballa, el pescado enlatado es saciante, dietético (especialmente si se come en salmuera o salsa de tomate, no en aceite) y ¡está listo!», destacó la experta en la citada publicación.

La nutricionista y autora de «Comer no es pecado» destacó el contenido nutricional de ciertas conservas como las sardinas, de las que apunta que una lata puede suplir las necesidades de calcio de un adulto debido en parte a sus espinas comestibles.

Es una fuente de proteínas, fósforo, hierro, ácidos grasos omega-3 y vitaminas B, B12, B6, E y D, fundamental para la absorción del calcio por los huesos.

Es más, un estudio liderado por Diana Díaz Rizzolo, del grupo del IDIBAPS 'Investigación traslacional en diabetes, lípidos y obesidad', e investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) mostró que el consumo regular de sardinas tiene un efecto preventivo ante la diabetes tipo 2. De acuerdo a la Fundación Española de Nutrición, una ración de sardinas llega a cubrir casi al 100% los objetivos nutricionales diarios de la población, de lo completo que es este pescado.

Una manera fácil y rápida de consumir más pescado y tomar proteínas de alta calidad

Por otro lado la especialista también destacó la facilidad de transporte y versatilidad. «No tienes que preocuparte por el olor a pescado en la cocina: puedes llevarte la lata fácilmente a la oficina o comértela cuando necesites una comida rápida y nutritiva», sostiene.

Por último la experta recuerda que la versión en salsa de tomate de las conservas puede añadir otros beneficios nutricionales a los del propio pescado rico en proteínas y omega-3, una clase de ácido graso fundamental a la que conviene dedicar especial atención porque el cuerpo humano no es capaz de producirlo por sí mismo de manera natural.