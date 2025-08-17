Un nutricionista señala los dos alimentos que no debemos comer si queremos adelgazar: «Es muy bonito pero...» Existen ciertos alimentos que a pesar de su perfil nutritivo pueden sabotear nuestros esfuerzos para perder peso

Una alimentación equilibrada es clave para mantener una buena salud, pero cuando el objetivo es adelgazar, no basta con elegir alimentos considerados saludables. En ese sentido, Adrián Muria, un nutricionista conocido en las redes sociales como 'adrianmuriacoach', ha revelado a través de su cuenta de TikTok, la razón por la que existen ciertos alimentos que, a pesar de su perfil nutritivo, pueden sabotear nuestros esfuerzos para perder peso.

En el vídeo, que acumula más de 679.000 reproducciones, el nutricionista reveló que existen alimentos considerados saludables que pueden impedir que bajemos de peso. «El aguacate y los frutos secos, lo diré siempre, son dos alimentos saludables que no nos van a dejar bajar de peso».

Tras esta afirmación, Adrián, manifestó que si, que ambos alimentos son «supersaludables», pero que «nunca hay que olvidar la cantidad de calorías que tienen» y los objetivos que tenemos en mente.

#comidasana #nutricion #bajardepeso #perdidadepeso ♬ sonido original - Adrian Muria @adrianmuriacoach EL AGUACATE Y LOS FRUTOS SECOS NO TE DEJAN BAJAR DE PESO. Antes de criticar el video, escucha bien y lee esto; el aguacate y los frutos secos son alimentos saludables altamente calóricos, los cuales si comemos sin control romperán ese balance calórico diario para estar en déficit y poder bajar de peso. Aunque vimos de forma saludable como te pases de las calorías que has de comer al día, engordarás y si es preferible comer estos alimentos que bollería u otra porquería, pero con los dos no bajarás de peso si te pasas de calorías. SON MATEMÁTICAS. #saludable

El problema de las redes sociales y la alimentación saludable

«Estoy harto de ver chicas en el desayuno ponerse una tostada con un aguacate entero troceadito, que para la fotografía de Instagram es maravilloso, con su semilla de chía por encima, de lino... con su aceite de oliva... y luego encima le ponen algún fruto seco triturado por encima y dices, te estás metiendo una barbaridad de calorías en el desayuno, si son saludables, es verdad, pero tu quieres bajar de peso y solamente puedes comer 1.500 calorías al día», confesó Adrián en relación con el balance calórico diario. «Solo en esa tostada llevas 700, es un número al azar vale pero solo llevas 700, a esa tostada le has metido el pan, el pan va con semillas, y con frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, y al final el salmón ahumado. ¿Sabes las calorías que tiene esa tostada por muy saludable que sea?», añadió.

Por último, el nutricionista criticó la tendencia de subir este tipo de desayunos a Instagram por el simple hecho de que, estéticamente, son muy bonitos. «Es muy bonito y muy saludable, todo lo que quieras pero tu necesitas unas calorías a lo largo del día y con eso se te va a ir el balance calórico diario».