Un nutricionista explica la diferencia de calorías entre una ensalada y una pizza de Mercadona: «No siempre va a ser más sano...»

La percepción de lo que es saludable o no en nuestra dieta está profundamente influenciado por estereotipos alimentarios. En la cultura popular, ciertos alimentos como las pizzas se asocian rápidamente con la 'comida basura', mientras que las ensaladas se consideran automáticamente una opción saludable. Sin embargo, esta visión a menudo pasa por alto la complejidad nutricional de los alimentos que consumimos. En ese sentido, Xavi Sierra, un nutricionista conocido en las redes sociales como 'realfit', ha puesto en tela de juicio esta percepción, demostrando que una ensalada no siempre es más saludable que una pizza.

En el vídeo, el nutricionista y preparador físico confiesa que «se dice que una ensalada es más sano que una pizza». Sin embargo, informa que «hoy vengo a demostrarte que eso quizá no sea así. ¿Cuál crees que tiene menos calorías?».

Las tablas nutricionales de ambos productos

Tras la pregunta, el nutricionista revela la tabla nutricional de una pizza de jamón y queso precocinada de Mercadona. En dicha tabla se puede ver que este alimento contiene, por cada 100 gramos, 6,8 gramos de grasas, de los cuales 3,7 son saturadas, 26,8 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 1,8 son azúcares, 9,3 gramos de proteínas y 1,4 gramos de sal. «Como veis tiene más proteínas que grasas y más hidratos que proteínas», manifiesta Sierra.

Por otro lado, muestra la tabla nutricional de una ensalada california de Mercadona, que contiene 14 gramos de grasas, de los cuales 1,3 son saturadas, 18 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 8,6 son azúcares, 5,3 gramos de proteínas, 3,3 gramos de fibra y 0,91 gramos de sal. «Es verdad que tiene menos productos que esa pizza pero el valor es por 100 gramos», declara el nutricionista.

«Así que no siempre va a ser más sano comerse una ensalada que una pizza, pero no por eso estoy diciendo que os comáis una pizza todos los días, en el equilibrio está la clave», expone.

Por último, el nutricionista revela que «llevar un estilo de vida saludable no es solo ceñirte a 4 alimentos básicos, se pueden incluir una gran variedad de ellos y si comer algo que te apetece hará que sigas más el plan a largo plazo, cómelo. Esto no consiste en una competición de velocidad y ver quién llega antes al objetivo. Esto consiste en hacer buenas elecciones a largo plazo; una ensalada no te hará adelgazar así como una pizza no te hará engordar. Muévete, come saludable y compite contra ti mism@».