Un nutricionista deportivo explica seis pautas para evitar la retención de líquidos en verano: «Os vais a encontrar muchísimo mejor»

Con la cercanía del verano y las altas temperaturas florece en las redes sociales el ideario generalizado de que debemos ser nuestra mejor versión, si es que alguna vez no lo habíamos sido.

Y claro, toca hacer alguna que otra planificación para llegar lo mejor posible a las deseadas, y ansiadas vacaciones: Ser constantes en los entrenamientos, mezclar fuerza y cardio, así como confeccionar las comidas de la semana. Deberes que funcionarán si lo hemos ido haciendo a lo largo del año, o algo en su mayor parte. Tampoco podemos pedir milagros.

Y es que uno de los objetivos que se plantean muchos con la llegada del buen tiempo y verse con la mejor forma posible, es quitarse unos kilos de encima. Un sobrepeso que en ocasiones puede que no sea por grasa, sino por retención de líquidos.

Lo de la grasa suena peor que lo de que a uno le sobra agua, pero quitarse quitarse los líquidos acumulados tampoco es un mal mejor. Esto supone vigilar, como siempre, la alimentación y el ejercicio. Pero siempre se puede hacer algo más. En este contexto, en una de las últimas publicaciones del nutricionista deportivo Nacho Company recoge algunas pautas a tener en cuenta para lograr eliminarla de la mejor forma posible.

Cabe recordar que alrededor del 60% de tu cuerpo es agua, incluso los huesos son aproximadamente un 30% de líquido. Y ese agua se encuentra dentro de las células o en los vasos que transportan el alimento celular. Cuando se acumula en la zona que se conoce como espacio intersticial - el espacio entre las células - se genera la temida retención de líquidos.

Retención de líquidos: causas y soluciones

Hay factores que pueden hacer que prevalezcan en unas personas u otras como los orgánicos -inflamatorios, trastornos circulatorios- o constitucionales debidos al estilo de vida -el sedentarismo, el estrés, la ingesta de medicamentos o incluso el calor, algo que puede hacer que acumulemos entre dos y cuatro kilos de más.

En sí misma no es una enfermedad, pero puede ser un síntoma de determinadas patologías, dolencias renales, del tubo digestivo, cardíacas, etc. No obstante, también se da en personas bien sanas por un motivo fisiológico.

«Nos hace vernos inflamados y con el abdomen hinchado», explica el citado experto en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, en la que ahonda que «la solución se encuentra en plantas al alcance de cualquiera».

Lo principal es vigilar la sal y las grasas vegetales, porque en caso de que haya exceso, favorece la retención de líquidos. La dieta, según los que saben de esto, tiene que ser rica en potasio y baja en sodio, es decir, mucha verdura y fruta.

Así podemos combatir la retención de líquidos en verano

«Recomiendo dos infusiones al día de cola de caballo; lo ideal es en el desayuno una y en la comida otra; por la noche no la usaría porque estaría orinando y perjudicaría al sueño», explica en Instagram Company, que amplía con el uso de una infusión de diente de león de forma diaria. «Se puede mezclar con la cola de caballo en una de las tomas», indica sobre estas plantas conocidas por sus propiedades diuréticas y depurativas.

Claves para la retención de líquidos en verano • 2 infusiones de cola de caballo al día

• 1 infusión de diente de león

• Espinacas y plátano para subir el potasio

• 1 litro de agua por cada 20 kg de peso corporal

• Sodio por la mañana (0,5 g en forma de sal)

• 300 mg de magnesio como suplemento

Otra de las pautas a seguir es mantener una hidratación adecuada. Y es que aunque parezca contradictorio, beber suficiente agua puede ayudar a eliminar el exceso de líquidos retenidos en el cuerpo.

«Debemos tomar un litro de agua por cada 20 kilos de peso corporal; añadimos un poquito de sal por la mañana y nos apoyamos en el potasio para que los líquidos drenen», explica el experto en la publicación, en la que ahonda sobre este asunto con la incorporación de espinacas, priorizar el plátano y asegurar meter aguacate en la dieta como fuente de grasas. «Os vais a encontrar muchísimo mejor», finaliza.