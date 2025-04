Nueva ley sobre la compra de medicamentos en farmacias: así va a afectar a tu bolsillo según Boticaria García

A principios de semana, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley del Medicamento, una reforma ambiciosa que busca, entre otras cosas, impulsar la competencia de medicamentos genéricos y biosimilares, además de aliviar la presión sobre los centros de atención primaria. Sin embargo, esta norma ha generado dudas entre la población, que se pregunta cuáles son los principales cambios que se producirán tras su entrada en vigor. Un tema que abordó la farmacéutica y divulgadora María de los Ángeles García, más conocida como Boticaria García, en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. Durante su intervención, la experta explicó algunas de las principales modificaciones que propone la norma haciendo hincapié en cómo pueden afectar estos cambios al bolsillo de los consumidores.

Enfermedades recurrentes

La divulgadora comenzó su intervención señalando el que calificó como «el gran cambio»: la posibilidad de que algunos pacientes no necesiten acudir al ambulatorio para obtener una receta en casos de enfermedades recurrentes. «Las migrañas, que es algo recurrente, también puede ser, por ejemplo, las cistitis… ¿Cuánta gente tiene cistitis? Sobre todo mujeres de mi edad, de repetición…», apuntó la experta.

Este nuevo sistema permitiría que, en determinados casos, el farmacéutico pudiera actuar sin necesidad de una nueva consulta médica, lo cual aliviaría notablemente la carga de los centros de atención primaria. No obstante, «habrá que ver en qué casos, si son migrañas, si son cistitis y cuántas veces lo has tenido de repetición para que el farmacéutico pueda activarlo, pero esto va a ahorrar muchísimo tiempo», señaló Boticaria.

Sin embargo, quiso aclarar que este cambio no da 'carta blanca' para que cualquier persona pueda obtener medicamentos sin receta por el simple hecho de haber sufrido una dolencia alguna vez: «Que todo el mundo no piense que por haber tenido alguna vez algo luego va a ir y se lo van a dar porque tuvo una cistitis o una migraña hace tres años». Y recalcó: «No va a ser para todas las personas, habrá que ver qué casos y eso falta por articularlo en la ley, pero es muy positivo que se ponga encima de la mesa porque antes no se había hablado de esto nunca».

Alternativas en los desabastecimientos

Otro de los aspectos más relevantes de la nueva ley tiene que ver con los desabastecimientos. A partir de ahora, si un medicamento en polvo no está disponible por problemas de suministro y existe en pastillas u otra forma, el farmacéutico podrá ofrecer directamente esa alternativa. Sin embargo, Boticaria advirtió: «Hay que hacer un matiz importante».

«El término 'desabastecimiento' no es que la farmacia no lo tenga, no es que a lo mejor no lo haya en Madrid si vives en Madrid… tiene que haber comunicado la Agencia Española de Medicamentos que ese medicamento está desabastecido», explicó. Y añadió con preocupación: «La realidad, lo que ocurre, es que muy pocos medicamentos desabastecidos acaban apareciendo en esa página».

Por otro lado, aunque calificó la medida de «fenomenal», la farmacéutica expresó su inquietud por los posibles malentendidos que puedan surgir, ya que este cambio «no es tan fácil, porque tenemos que garantizar que ese medicamento está desabastecido». Por ejemplo, si el almacén habitual de una farmacia no dispone del medicamento pero existen otros que sí, no se considera oficialmente un caso de desabastecimiento. «Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que la gente no exija cosas que a lo mejor no están», aclaró.

La farmacéutica recordó que esta situación ya se ha vivido, como en el caso de la amoxicilina infantil, cuando ante la falta de sobres se autorizó el uso de comprimidos y que lo que hace esta nueva ley es «articular un poco cosas que ya se están haciendo de manera no extraoficial, porque se permite hacerlo, pero hacerlo de manera legal».

Los nuevos precios de los medicamentos

Por último, la farmacéutica puso de manifiesto uno de los cambios que más impacto pueden tener en los consumidores, el nuevo modelo de financiación de medicamentos orientado a favorecer el uso de genéricos. Según señaló, actualmente, cuando un medicamento está financiado, tanto su versión original como el genérico tienen el mismo precio, salvo algunas excepciones, pero que esto está a punto de cambiar. «Ahora va a haber otra manera de poner precio a los medicamentos y va a haber poquitos que estén financiados y otros muchos que van a ser más caros y la persona va a tener que pagar», explicó. Asimismo, la experta manifestó que el sistema rotará y que se financiarán ciertas marcas durante un tiempo, y al modificarse los precios, podrían pasar a financiarse otras. «La gente tiene que tenerlo en cuenta, que va a haber copagos si quieres llevarte la marca que tú quieres y en ese momento esa marca no está financiada», concluyó.