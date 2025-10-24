Una novia rompe a llorar en su boda tras ver a una invitada vestida de blanco y su amiga toma cartas en el asunto: «Me acerqué a ella...»

«Ceremonia mediante la cual se unen en matrimonio dos personas, y fiesta con que se celebra», esta es la definición que encontramos de la palabra 'boda' si la buscamos en el diccionario. de la RAE (Real Academia Española).

Sin embargo, las bodas ... han ido transformándose a lo largo de los años y, a día de hoy, significan mucho más. Para algunos, casarse supone montar una gran fiesta en la que se cuida hasta el más mínimo detalle y, además, el mercado ofrece cientos de opciones diferentes para incluir en una boda.

Noticias relacionadas

Desde el detalle más básico como son los anillos de los novios hasta los extras más locos como contratar a un tatuador para que los invitados se tatúen en plena boda, existen todo tipo de ideas que incluir en estas celebraciones y que, cada vez, parecen estar más normalizadas a pesar de que hace unos pocos años no eran comunes.

Volviendo a algo tradicional y muy típico o representativo de las, el vestido de novia es algo que no suele cambiar en cuanto a un solo aspecto: el color. Que la novia vaya vestida de blanco, o en su defecto, de beige, color hueso, vainilla, etcétera, es algo que lleva siendo característico de una boda desde hace muchos años atrás.

Simbolizando pureza, inocencia y un nuevo comienzo para el matrimonio, esta tradición se mantiene como algo que parece casi intacto en el tiempo, sobre todo en las bodas más clásicas. Asociada a esta tradición, encontramos algo que parece una ley no escrita y que suele respetarse en toda boda que se precie: que ninguna invitada vista de color blanco.

La decisión de la amiga de una novia al ver que una invitada va de blanco en la boda

Esta especie de norma impuesta, aunque no se especifique directamente, se suele respetar y dar por hecho solo como forma de tener respeto a la novia y hacerle sentir especial al ser la protagonistas de la celebración junto al novio. Es por ello que, cuando alguien se salta esa norma, suele generar un problema o una situación desagradable.

Esto es lo que vivió la influencer Helena Fernández, conocida como @mami.de_tres, cuando una amiga suya se casó y se echó a llorar porque una invitada iba de blanco. Helena lo explica así en el podcast 'La influencia show':

«Sí, una de mis mejores amigas, la novia de su primo fue vestida de blanco y mi amiga estaba llorando en el baño y dije, tú no te preocupes que esto lo arregla yo. Salí, cogí una copa de vino, me acerco a ella, hago como que me caigo y se la tiré encima. Ella se puso a llorar, le dijo al primo, mira lo que me ha hecho esta. Yo dije, oye, soy un poco torpe».

Tras revelar cómo ocurrió todo, el entrevistador pregunta a Helena si pareció que había sido un accidente, a lo que esta contestó: «Nunca lo sabré, nunca he vuelto a hablar con ella. Rompió con el primo luego».