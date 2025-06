El notario más joven de España cuenta cuál era su dieta: «Aún tengo acúfenos»

El hambre agudiza el ingenio. O al menos eso dice un conocido refrán. Y como muchos dichos de nuestra lengua, esconden algunas realidades científicas. Y es que según diversos estudios relacionados con el funcionamiento de nuestro cerebro, estar sobrealimentado hace que funcione algo peor.

Al parecer cuando tenemos el hambre, nuestro organismo se activa, como en una estrategia para buscar la energía que necesita para funcionar a un nivel óptimo. Y por lo general nos mostramos más ágiles tanto a nivel físico como mental. Se trata de uno de los mecanismos que se han potenciado a lo largo de los miles de años de evolución, y que han asegurado nuestra superviviencia.

Comer menos, o restricción calórica, puede tener beneficios como la prolongación de la vida y la mejora de la salud metabólica y cardiovascular, según explica la literatura científica, cierto, pero también es crucial no caer en la malnutrición.

Y es que también un amplio abanico de expertos advierte de que comer una sola vez al día, algo que en ocasiones se ha puesto de moda, tiene riesgos para la salud, y podría ocasionar fatiga, desmayos, ansiedad y falta de concentración. A largo plazo, incluyen problemas como gastritis, anemia o cefaleas, además de falta de nutrientes esenciales.

Fernando Frías, el notario más joven de España: 15 horas al día de estudio y una comida

En este contexto, ha levantado algo de polémica la dieta que sigue el notario más joven de España. Fernando Frías, a sus 24 años, tiene el trabajo soñado por muchos jóvenes que quieren ser funcionario del Estado.

Las oposiciones a notarías en España son conocidas por su alta exigencia académica y técnica. Por eso, el tiempo medio de estudio para superarlas oscila entre cinco y siete años, con largas e intensas jornadas de estudio. Y aunque esta sea el tiempo promedio, a veces aparece la excepción que rompe con ella. En una entrevista, el joven ha explicado cómo ha sido el proceso y lo que comía durante su tiempo de estudio.

Estudiaba 15 horas diarias sin ningún día de descanso, y comía una vez al día. «Nunca he desayunado porque no me ha gustado, sobre todo cuando madrugo, que no me suele dar hambre», explica Frías, que ahonda en que durante la época de estudio prescindió además de la cena.

«Realmente, cenando con un plato en la mesa no me concentraba, entonces lo que hacía era comer más al mediodía y así no tenía que cenar, así esperaba 24 horas», cuenta durante una entrevista que se ha publicado en el canal de Tik Tok @enosfco.

Acúfenos y pérdida de pelo

«¿Cuál era la dieta que seguías?». Le preguntan al notario, que indica que apenas abandonaba su habitación para beber agua o ir al baño. «Tomaba algunas vitaminas porque ni me daba el sol», cuenta el notario, que apunta en la entrevista que se le empezó a caer el pelo y también perdió musculatura.

«No pisaba ni la calle; me empezaron a pitar los oídos y aún tengo acúfenos, tengo mucha sensibilidad al ruido a día de hoy», explica Frías, que soñaba incluso con el temario. «Siempre he sido un tío muy deportista, pero me quedé como un espagueti. Me acuerdo de un paseo con mi padre de una hora, estuve tres días con agujetas», relata.