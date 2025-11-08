Nostradamus señala esta ciudad española sobre la que cae la peor de sus profecías

Michel de Nôtre-Dame, conocido en todo el mundo como Nostradamus, dejó en sus profecías una serie de visiones inquietantes que, siglos después de su publicación, siguen generando interpretaciones y debates. Entre sus múltiples profecías, sus enigmáticas cuartetas, recopiladas en el libro publicado ... en 1555, 'Les Prophéties', parecen aludir a ciudades específicas, describiendo escenarios de conflicto, asedios y alianzas. En ese sentido, entre sus múltiples predicciones, hay una ciudad española que destaca en particular por la gran cantidad de ocasiones en las que es mencionada como punto clave de distintos episodios bélicos y de traición.

Esta ciudad, situada en la costa mediterránea, se presenta en los textos de Nostradamus como un lugar estratégico que se convierte en objetivo de alianzas y ataques por mar. En uno de sus pasajes más sombríos, el astrólogo francés describe un posible escenario de vulnerabilidad: «Francia tiene cinco partes por negligencia asediadas, Túnez, Argal acometidas por Persas: León, Sevilla, Barcelona caída. No tendrá la flota por los Venecianos». En esta cuarteta, Nostradamus parece advertir sobre una situación en la que esta ciudad podría quedar expuesta a ataques de fuerzas extranjeras. La ciudad en cuestión es Barcelona y la Centuria I, Cuarteta LXXIII sugiere que, a causa de una negligencia en la protección de las costas, Barcelona estaría destinada a sufrir una serie de conflictos en los que la ciudad se convierte en un objetivo estratégico.

Barcelona, una ciudad en el punto de mira del astrólogo francés

Asimismo, la Centuria VI, Cuarteta LVI señala también a Barcelona como el escenario principal de un enfrentamiento: «La temida armada del enemigo Narbón, Amedrentará muy mucho a las Respéricas: Perpiñán vaciado por el ciego Darbón, Entonces Barcelona por mar dará las picas».

En otro pasaje, la Centuria III, Cuarteta LXXXVIII, Nostradamus profundiza en la idea de Barcelona como centro de un enfrentamiento marítimo que aterroriza a las ciudades vecinas: «De Barcelona por mar una poderosa armada, Marsella entera de miedo temblará: Islas ocupadas de mar ayuda cerrada, Tu traidor en tierra nadará». Aquí, Nostradamus evoca una poderosa armada que zarpa desde Barcelona, causando temor en la ciudad francesa, lo que sugiere que la ciudad catalana podría liderar una ofensiva en tiempos de gran tensión en el Mediterráneo.

Nostradamus también describe un panorama de intrigas políticas y traiciones que rodean a la ciudad condal. En la Centuria VI, Cuarteta LXIV, el autor sugiere que la ciudad se verá atrapada en un juego de engaños donde las promesas de paz son incumplidas: «No se llegará a ningún acuerdo de paz, todos los interesados obrarán por engaño, de paz y tregua tierra y mar protestado, por Barcelona asaltada con habilidad la flota». En este contexto, Nostradamus describe a la ciudad como víctima de un ataque orquestado, fruto de la traición y de intereses ocultos entre las partes en disputa.

Por otro lado, en la Centuria X, Cuarteta XIV, el futurólogo revela la llegada de un personaje conflictivo a Barcelona que se debate entre la valentía y el miedo, lo que puede dar a entender que la ciudad condal es un lugar de cambio y salvación: «Urnel Vaucile sin consejo de sí mismo, osado tímido, por miedo preso, vencido, acompañado de algunas rameras lívidas, en Barcelona a los cartujos convencido».﻿

Sin embargo, no todas las visiones de Nostradamus son sombrías. En algunos de sus textos, menciona una posible alianza entre Barcelona y otras ciudades mediterráneas que se unen para enfrentarse a una amenaza común. En la Centuria VII, Cuarteta XLII, se describe una coalición entre Barcelona, Génova y Venecia: «De Barcelona, de Génova y Venecia, De la Sicilia peste Monet unidos: Contra la Bárbara armada apuntará, Bárbaro empujado muy lejos hasta Túnez». En esta cuarteta, Nostradamus sugiere que Barcelona, en lugar de ser solo un blanco de conflictos, podría jugar un rol importante en una unión defensiva, enfrentándose a una amenaza externa y mostrando su espíritu de resistencia y solidaridad con otras ciudades mediterráneas.

En una última visión, en la Centuria VII, Cuarteta X, Nostradamus menciona a un «gran Príncipe vecino de Le Mans» avanzando hacia la ciudad junto con un ejército de «Galos y Normandos»: «Por mar y tierra de Galos y Normandos, Ultrapasar Barcelona a Isla saqueada». Aquí, la ciudad parece ser el blanco de una alianza poderosa, esta vez procedente del norte de Europa, que ve en Barcelona un objetivo estratégico en un conflicto de mayor escala.