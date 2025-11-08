Suscribete a
ABC Premium

Nostradamus señala esta ciudad española sobre la que cae la peor de sus profecías

Entre sus múltiples predicciones destaca una metrópoli en particular por la gran cantidad de ocasiones en las que es mencionada

Nostradamus señala esta ciudad española sobre la que cae la peor de sus profecías
Nostradamus señala esta ciudad española sobre la que cae la peor de sus profecías Pixabay

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Michel de Nôtre-Dame, conocido en todo el mundo como Nostradamus, dejó en sus profecías una serie de visiones inquietantes que, siglos después de su publicación, siguen generando interpretaciones y debates. Entre sus múltiples profecías, sus enigmáticas cuartetas, recopiladas en el libro publicado ... en 1555, 'Les Prophéties', parecen aludir a ciudades específicas, describiendo escenarios de conflicto, asedios y alianzas. En ese sentido, entre sus múltiples predicciones, hay una ciudad española que destaca en particular por la gran cantidad de ocasiones en las que es mencionada como punto clave de distintos episodios bélicos y de traición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app