Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en un accidente de tráfico en Cantabria

El Nostradamus que predijo el asesinato de Kennedy y la guerra de Ucrania augura la destrucción de esta ciudad

Saltó a la fama por predecir sucesos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel o la independencia de la India

El Nostradamus que predijo el asesinato de Kennedy y la guerra de Ucrania augura la destrucción de esta ciudad
El Nostradamus que predijo el asesinato de Kennedy y la guerra de Ucrania augura la destrucción de esta ciudad abc

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue uno de los videntes más reputados de la historia. El estadounidense Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, saltó a la fama por predecir sucesos tan relevantes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel o la ... independencia de la India. Todo ello, naciendo en el año 1877 y muriendo apenas en 1945.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app