Nostradamus y Baba Vanga coinciden en una aterradora predicción que afectará a Europa en 2025

A lo largo de la historia, las profecías han despertado tanto la curiosidad como el temor de aquellos que creen en su veracidad. Desde visiones catastróficas hasta la esperanza de futuro próspero, el poder de la adivinación ha fascinado a generaciones durante milenios. ... Entre los más renombrados profetas destacan Nostradamus, el médico y astrólogo francés del siglo XVI, y Baba Vanga, la famosa vidente búlgara conocida por su ceguera y su supuesta precisión al predecir eventos mundiales. Con el paso del tiempo, ambos futurólogos han ganado una gran cantidad de seguidores que consideran sus visiones más que simples coincidencias. Y ahora, ambos han coincidido en una predicción particularmente aterradora para Europa que tendrá lugar en 2025.

Michel de Nôtre-Dame, conocido popularmente como Nostradamus, un astrólogo francés cuyo libro 'Les Prophéties' fue publicado en 1555, es conocido por sus cuartetas que, en ocasiones, parecen hacerse eco de grandes eventos históricos. Entre sus profecías más discutidas están las referencias a guerras y catástrofes, que algunos intérpretes relacionan con sucesos como las guerras mundiales y otros conflictos recientes.

Baba Vanga, por su parte, nació en Bulgaria y, a pesar de su ceguera, es famosa por haber predicho, según sus seguidores, eventos cruciales como la caída de las Torres Gemelas en 2001 y el inicio del conflicto en Ucrania en 2022. Lo inquietante es que, a pesar de vivir en épocas distintas y con métodos completamente diferentes, ambos futurólogos han apuntado a un oscuro presagio para Europa en el mismo año, 2025.﻿

Nostradamus y su aterradora profecía de guerras y plagas

Las interpretaciones de los seguidores de Nostradamus indican que este predijo para 2025 una serie de «guerras crueles» que envolverían a Europa. En sus textos, se menciona a un continente desgarrado por conflictos armados, en lo que muchos creen es una referencia al actual enfrentamiento en Ucrania, que podría intensificarse aún más. Sin embargo, lo que resulta más alarmante en sus palabras es la mención de una «antigua plaga, peor que los enemigos». Los estudiosos de Nostradamus consideran que esta metáfora podría anticipar una nueva epidemia, algo devastador que superaría en impacto a las propias guerras, afectando tanto a la salud como a la estabilidad de la región.

Esta visión de una Europa envuelta en una combinación de guerras y enfermedades ha generado una gran inquietud entre los seguidores del profeta francés. Algunos piensan que Nostradamus podría estar hablando de una mutación de un virus o el resurgimiento de una enfermedad erradicada que devastaría a la región en una situación vulnerable debido a los conflictos bélicos. De ser así, esta amenaza plantea un escenario desolador para 2025, donde el continente tendría que enfrentarse tanto la devastación de las guerras como a una crisis sanitaria de enormes proporciones.

La predicción de Baba Vanga: una advertencia para Europa

Por su parte, Baba Vanga, que falleció en 1996, también señaló un evento de gran impacto para Europa en 2025. De acuerdo con sus seguidores, Vanga reveló que el continente sufriría un «desastre devastador». Si bien la vidente no especificó los detalles de la catástrofe, muchos creen que sus visiones podrían estar conectadas con las mismas amenazas que predijo Nostradamus. Vanga había advertido que Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, jugaría un papel crucial en el escenario mundial, lo que ha sido interpretado como una señal de que el conflicto en Ucrania o la influencia rusa en Europa podrían ser parte de este «desastre».

Según los seguidores de Baba Vanga, esta guerra podría expandirse y desencadenar consecuencias en cadena que afectarían no solo a Europa, sino al resto del mundo. Además, la coincidencia de una enfermedad devastadora en ambas visiones añade un nivel adicional de alarma para aquellos que creen en sus pronósticos.