Nostradamus y Baba Vanga coinciden en una aterradora predicción que afectará a Europa en 2025

Con el paso del tiempo ambos futurólogos han ganado una gran cantidad de seguidores que consideran sus visiones más que simples coincidencias

Jorge Herrero

Madrid

A lo largo de la historia, las profecías han despertado tanto la curiosidad como el temor de aquellos que creen en su veracidad. Desde visiones catastróficas hasta la esperanza de futuro próspero, el poder de la adivinación ha fascinado a generaciones durante milenios. ... Entre los más renombrados profetas destacan Nostradamus, el médico y astrólogo francés del siglo XVI, y Baba Vanga, la famosa vidente búlgara conocida por su ceguera y su supuesta precisión al predecir eventos mundiales. Con el paso del tiempo, ambos futurólogos han ganado una gran cantidad de seguidores que consideran sus visiones más que simples coincidencias. Y ahora, ambos han coincidido en una predicción particularmente aterradora para Europa que tendrá lugar en 2025.

