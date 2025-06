Estos son los nombres prohibidos en la camiseta del Real Madrid: «No, imposible»

A quién no le ha pasado lo de ver una camiseta de un equipo de fútbol por la calle y girarse para ver qué nombre lleva estampado en el dorso. O intentar adivinarlo, si en ese momento caminas con otra persona y quieres darle un poco de 'vidilla' a la situación.

Sin embargo, en ocasiones resulta que o bien no hay nombre en la espalda, o bien no pertenece a ningún futbolista, ya que se ha personalizado la camiseta con su propio nombre, puesto que las tiendas de los clubes dan la opción de añadir o no distintos accesorios, tales como parches, nombre o dorsal.

Sin embargo, por mucho que el cliente esté dispuesto a pagar más por añadirle un nombre a la camiseta, no siempre el vendedor accede a la petición. Una política que siguen bastantes clubes y que aplican para proteger la imagen y los valores de la propia entidad.

Tienda del Real Madrid

El Real Madrid no es ajeno a ello. No se pueden ver camisetas del Madrid serigrafiadas con nombres de ciertos futbolistas o con otros que puedan resultar ofensivos por distintos motivos. Al menos, en aquellas camisetas que sean originales y adquiridas en los puntos de venta oficiales del club.

El tiktoker Rulas47 ha acudido a la tienda del Estadio Santiago Bernabéu a comprobar si podía comprar la camiseta del Madrid y personalizarla con el nombre de Lamine Yamal.

En las estanterías, la mayoría de las camisetas ya tenían sobreimpresionado algún futbolista de la actual plantilla del Madrid, por lo que el creador de contenido cogió una con la espalda vacía y se acercó al mostrador a pedir si se la podían personalizar con el joven jugador del Barcelona.

«Hola, buenas. ¿Podría estampar el nombre de Lamine Yamal en la camiseta?», preguntó al dependiente, que contestó con un «No, imposible». El caso de Yamal es solo uno de muchos nombres vetados por el Real Madrid, una lista que se extiende a términos groseros en castellano y en inglés. Incluso, a jugadores con pasado madridista, como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. «¡Lo sentimos! Nuestra Política de Personalización no permite el uso de este nombre», es el mensaje que salta en la página web del club.

Con el extremo del Barça prohíbe serigrafiar la camiseta con «Lamine Yamal» y «Yamal», si bien «Lamine» sí es una opción válida. Como curiosidad, durante la pasada temporada, el sistema también bloqueaba «Mbappé» y muchas de sus variantes, con el nombre de pila, sin él, con tilde o sin ella o con abreviaturas. Ahora, lógicamente, no hay ningún tipo de inconveniente.