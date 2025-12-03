Noelia Fernández, nutricionista, sobre los alimentos que dificultan la pérdida de grasa: «Están saboteando tu metabolismo»

Mantener un peso adecuado es crucial para la salud en general porque influye en el funcionamiento del organismo, reduce el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas o ayuda a tener una buena movilidad y un sistema inmunológico fortalecido. A pesar de estas ventajas para el ... bienestar, lo cierto es que buena parte de la población lo suelen buscar básicamente por cuestiones estéticas.

En este sentido, la grasa acumulada es el gran enemigo para muchos, y especialmente si esta se encuentra concentrada en el abdomen o rodea a los órganos internos. Para minimizar su presencia cada vez hay más conocimiento y alternativas, incluso medicamentos pinchados, pero lo cierto es que los profesionales sanitarios suelen señalar a la buena alimentación como factor desencadenante.

Así, en consultas de expertos en la materia la pregunta sobre la comida que ayuda a perder más grasa es una de las que más se repite. La nutricionista Noelia Fernández, que lleva más de veinte años trabajando en temas de bienestar, acaba de hablar desde su TikTok (@noeliafernandezperedaa) sobre los alimentos que «nunca debes comer para perder grasa y que todo el mundo come», en una publicación que ha llegado a las 80.000 visualizaciones.

«Resultados reales»

«No me refiero a patatas fritas o galletas, sino una serie de alimentos que parecen saludables pero que están saboteando tu metabolismo y tu progreso», avisa ella antes de ir al grano y hablar de los productos que hay que apartar de la dieta rutinaria para poder conseguir «resultados reales» sobre la báscula.

Los azúcares que engañan

En primer lugar, Noelia habla de los zumos de frutas envasados, que pueden engañar porque son «azúcar sin la fibra de la fruta». «Tu cuerpo lo va a absorber rápidamente, creando picos de insulina, que lo que van a hacer es contribuir a que acumules grasa», detalla ella sobre estas bebidas tan frecuentes en colectivos como los niños.

Fernández también habla de los cereales y las barritas de cereales, la mayoría de los cuales están «cargados de azúcar, de aceites de baja calidad...» porque «son muchas calorías que no te llenan y que te hacen pues querer comer más». Además, añade a su lista los yogures e sabores o 'lights', porque «cuando le quitan la grasa, para que sepa bien, le añaden más azúcar, con lo cual son una trampa dulce llena de calorías».

«Otro: pan blanco», sigue Noelia, que recuerda que tiene «carbohidratos que tu cuerpo digiere muy rápido, con lo cual se dispara el azúcar, causa antojos y acumulación de grasa». Además, también alerta sobre los aceites vegetales refinados como pueden ser el aceite de girasol, de maíz u otros similares y avisa de que «su alto contenido en omega 6 contribuye a la inflamación». «La inflamación es un obstáculo para perder grasa», sentencia ella.