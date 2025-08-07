Niño Becerra, contundente con lo que ocurre a diario en muchas terrazas de los bares de España: «Parece no tener límites»

Niño Becerra, contundente con lo que ocurre a diario en muchas terrazas de los bares de España

En España los bares y sus terrazas muestran un elemento casi distintivo del paisaje urbano. Nuestro país presume de ser uno de los lugares del mundo donde más de estos establecimientos por habitante hay.

Además, con el buen tiempo y el verano, un lugar en una terraza se convierte en una de las cosas más buscadas, especialmente, en esta época del año, cuando empiezan a bajar las temperaturas o cuando se encuentran en lugares frescos.

No obstante, también pueden generar molestias entre los vecinos o los viandantes ya que muchas de ellas ocupan el espacio público. De ello se ha mostrado muy contundente el economista Santiago Niño Becerra.

Niño Beecrra, contundente por la situación que provocan las terrazas de los bares

El también profesor ha dejado a un lado los cálculos y ha puesto de manifesto la situación tras estar un rato observando lo que ocurría en una terraza. Recuerda que desde la pandemia «el crecimiento en el número y la extensión de las terrazas de bares parece no tener límites».

En este sentido, recalca que el resultado es la invasión de las aceras: «Les aseguro que dos personas en sentido contrario se rozan cuando pasan por la zona». De igual modo, explica que si una de esas personas va empujando un carrito de bebé «una de las dos tiene que esperar a que pase la otra».

Las molestias también pueden dificultar el servicio de los camareros que tienen que servir al mismo tiempo que pasean los vecinos y subraya que, nuevamente, «la espera de una de las dos personas es inevitable». Tras exponer su queja, Niño Becerra se ha preguntado si «los consistorios piensan tomar medidas efectivas al respecto».

1/4. Desde el virus el crecimiento en el número y extension de las terrazas de bares y restaurantes parece no tener límites; el resultado es el que muestra la imagen tomada en una localidad de ESP. Como Uds. pueden observar se trata de una acera. Pues bien, les — Santiago Niño (@sninobecerra) August 4, 2025

Algunas personas han reaccionado a la publicación del economista y le han contado en en sus localidades ocurre lo mismo. Otra usuaria destaca que se ha llegado a encontrar terrazas prácticamente al lado de la parada del autobús o nada más salir del metro.