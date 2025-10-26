Una niña de 13 años deja la cuenta bancaria de sus padres vacía al gastarse casi 60.000 euros en videojuegos

En la última década, los juegos 'free to play' se han convertido en uno de los modelos más populares en el mercado de los videojuegos. Estos juegos, que se descargan de forma gratuita, presentan la opción de realizar micropagos para obtener recompensas ... exclusivas, personajes especiales o mejoras dentro del juego. Aunque este modelo parece inofensivo, ha generado una gran preocupación entre padres y expertos en la materia por su capacidad de fomentar la adicción entre los más jóvenes, quienes, en muchos casos, no tienen plena conciencia del valor del dinero que se están gastando. En ese sentido, según ha revelado el portal 'techspot', una familia de China ha visto cómo los ahorros de toda su vida se desvanecían cuando descubrieron que su hija de 13 años se había gastado casi 60.000 euros en este tipo de juegos en tan solo cuatro meses.

El caso ha dejado atónitos a los padres de la niña, quienes solo se enteraron de la magnitud del problema cuando fueron contactados por la maestra de su hija. La docente, preocupada por el tiempo excesivo que la joven pasaba jugando con su teléfono móvil, advirtió a la madre que la estudiante podía estar desarrollando una adicción a los videojuegos. Según el canal de la televisión china 'Elephant News', la madre, cuyo apellido es Wang, decidió revisar la cuentas bancaria de la familia para verificar si había algún indicio de gastos inusuales. Fue entonces cuando descubrió que en la cuenta quedaban solo 0,5 yuanes, aproximadamente seis céntimos de euro.

Sorprendidos por la situación, los padres decidieron confrontar a la niña. En ese momento, la joven confesó que había gastado más de 15.000 euros en la compra de videojuegos y otros 27.152 euros en micropagos dentro de este tipo de aplicaciones para desbloquear características exclusivas. Además, la niña reveló que se había gastado miles de euros en comprar juegos a, al menos, diez de sus compañeros de clase, quienes la presionaban para que financiara sus compras.

«Cuando me pidieron que les pagara sus juegos, les pagué a pesar de que me daba mucha pena», explicó la niña. «Si no se lo enviaba, me molestaban todo el día. Si se lo decía a la maestra, tenía miedo de que la maestra se lo dijera a mis padres y que mis padres se enfadaran», añadió. Este temor al rechazo social y la presión de grupo llevaron a la joven a gastar una cantidad desmesurada de dinero, sin comprender completamente las consecuencias de sus acciones.

¿Cómo consiguió la niña acceder a la cuenta familiar?

El método que utilizó la niña para llevar a cabo estos gastos fue sencillo, encontró la tarjeta de débito de su madre en casa y la vinculó a su teléfono móvil. Además, como la madre ya le había proporcionado la contraseña de la tarjeta por si necesitaba dinero en algún momento, la joven tenía acceso completo a los fondos familiares. Por otro lado, para evitar ser descubierta, eliminaba regularmente los registros y las transacciones de pago, lo que le permitió mantener ocultas sus actividades durante bastante tiempo.

Tras descubrir su cuenta prácticamente vacía, la madre intentó recuperar el dinero perdido. Sin embargo, aunque ha contactado con varias de las empresas para solicitar un reembolso, hasta el momento no ha conseguido recuperar la totalidad del dinero.

El incidente ha generado un intenso debate en las redes sociales. Mientras que algunos usuarios critican a la joven, argumentando que ella sabía perfectamente lo que hacía al borrar las transacciones, otros culpan directamente a los padres por no haber controlado más de cerca las actividades de su hija.

Por último, cabe destacar que este tipo de situaciones reflejan la facilidad con la que los menores pueden acceder a grandes cantidades de dinero a través de los videojuegos. Los micropagos, diseñados para ser irresistibles al ofrecer recompensas exclusivas, pueden llevar a los jóvenes a realizar gastos impulsivos y sin control, como ocurrió en este caso.