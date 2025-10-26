Suscribete a
Una niña de 13 años deja la cuenta bancaria de sus padres vacía al gastarse casi 60.000 euros en videojuegos

Los progenitores se enteraron del problema cuando fueron contactados por la maestra por el tiempo excesivo que la joven pasaba jugando con su móvil

Jorge Herrero

Madrid

En la última década, los juegos 'free to play' se han convertido en uno de los modelos más populares en el mercado de los videojuegos. Estos juegos, que se descargan de forma gratuita, presentan la opción de realizar micropagos para obtener recompensas ... exclusivas, personajes especiales o mejoras dentro del juego. Aunque este modelo parece inofensivo, ha generado una gran preocupación entre padres y expertos en la materia por su capacidad de fomentar la adicción entre los más jóvenes, quienes, en muchos casos, no tienen plena conciencia del valor del dinero que se están gastando. En ese sentido, según ha revelado el portal 'techspot', una familia de China ha visto cómo los ahorros de toda su vida se desvanecían cuando descubrieron que su hija de 13 años se había gastado casi 60.000 euros en este tipo de juegos en tan solo cuatro meses.

