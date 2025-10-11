Una neuropsicóloga desvela el truco para acabar con los bucles mentales: «Es el inicio de tu paz»

El cerebro humano no descansa nunca y, más o menos conscientemente, no deja de cavilar sobre todo tipo de aspectos, desde repasar las tareas semanales, rememorar las vacaciones o pensar en el menú de la noche hasta quedarse uno encallado en pensamientos específicos por ... alguna situación difícil. En este sentido los bucles mentales suelen tener múltiples causas y soluciones que no siempre son fáciles.

Las también conocidas como 'rayadas' llegan por ideas, pensamientos repetitivos, miedos y temores o, en los casos más extremos pueden llegar a ser obsesiones que afectan en el día a día de una persona. A menudo están ligados a la ansiedad o el estrés acumulado pero en el trasfondo también hay inseguridad o mala gestión emocional.

Consciente de ello, la neuropsicóloga Marta Jiménez acaba de desvelar en su perfil de TikTok (@martajimenezpsicologia) un «truco psicológico» para poder salir de estos bucles mentales que todo el mundo ha tenido una vez u otra y su herramienta está interesando mucho, hasta el punto de que supera las 74.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

«Te los crees, te enganchas y entras en bucle»

«Tu mente lanza pensamientos todo el rato», remarca ella, teniendo en cuenta de que «muchos son mentira, pero tú te los crees, te enganchas y entras en bucle». Para la experta la clave para frenarlos es que cuando aparezca cualquier pensamiento de este tipo uno incorpore una frase a su mente.

Truco psicológico para salir de tus bucles mentales: Cuando tu mente te diga "voy a fracasar", añade delante 👉 "Estoy teniendo el pensamiento de…". Esa simple frase crea distancia. Dejas de ser el pensamiento y pasas a observarlo. Y cuando observas, puedes elegir qué hacer con él. 🌿 Recuerda: no eres lo que piensas, eres quien lo observa. Ahí empieza tu calma mental.

Jiménez insta a añadir por delante la frase «estoy teniendo el pensamiento de...». Así, si uno tienen en la cabeza un 'voy a fracasar', el pensamiento se transforma en 'estoy teniendo el pensamiento de que voy a fracasar'. «Esa sencilla frase lo cambia todo», destaca.

Así, la neuropsicóloga pone énfasis en que con este simple truco «pones distancia, lo ves desde fuera, ya no eres el pensamiento, solo estás mirando». En este sentido, Jiménez destaca que cuando miras un pensamiento «puedes decidir qué hacer con él».

«Recuerda: tú no eres lo que piensas, eres quien lo observa», defiende ella, dejando claro que este cambio de perspectiva es el que permite «la salida del bucle y el inicio de tu paz mental». Por todo ello, recomienda no seguir creyendo todo lo que lanza tu mente y «coger distancia y a elegir lo que piensas».