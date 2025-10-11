Suscribete a
ABC Premium

Una neuropsicóloga desvela el truco para acabar con los bucles mentales: «Es el inicio de tu paz»

Marta Jiménez destaca que muchos de los pensamientos que uno tiene «son mentira, pero te los crees»

Un doctor avisa a los que usan el cojín en el avión: «No es postureo, es anatomía»

Una neuropsicóloga desvela el truco para acabar con los bucles mentales: «Es el inicio de tu paz»

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cerebro humano no descansa nunca y, más o menos conscientemente, no deja de cavilar sobre todo tipo de aspectos, desde repasar las tareas semanales, rememorar las vacaciones o pensar en el menú de la noche hasta quedarse uno encallado en pensamientos específicos por ... alguna situación difícil. En este sentido los bucles mentales suelen tener múltiples causas y soluciones que no siempre son fáciles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app