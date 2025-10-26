Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Un neurólogo alerta sobre los peligros de roncar mucho: «Aumenta el riesgo de demencia»

Estudios con resonancias magnéticas han demostrado que las personas que roncan con frecuencia pueden llegar a perder materia gris

Una traumatóloga desmiente y explica por qué se producen los mareos

J. M.

Roncar es algo que muchas personas consideran inofensivo o simplemente molesto para quien duerme al lado, pero no son pocos los estudios que apuntan a que podría llegar a ser mucho más serio de lo que parece.

Sobre este tema ha hablado el neurólogo Baibing ... Chen, conocido por compartir diferentes consejos sobre salud y bienestar en redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, explica por qué los ronquidos frecuentes pueden ser una señal de que algo más grave está ocurriendo durante el sueño.

