Una mujer deja su trabajo y cierra su cuenta bancaria para vivir sin dinero: «Es como un juego»

La vida de Jo Nemeth cambió por completo en 2015. Con 46 años, dejó su trabajo, le dio el poco dinero que le quedaba a su hija Amy, de 18 años, y cerró su cuenta bancaria para siempre. ¿El motivo? «Era profundamente infeliz», revela.

En una entrevista para el diario británico The Guardian, la mujer explica, diez años después de tomar esta decisión, que sentía una «creciente desesperación» por el sistema económico actual y por el «daño que le estaba haciendo a otras personas y al planeta». «Incluso cuando intentaba comprar de manera ética mientras vivía en este mundo de privilegios», comenta.

Por ello, Nemeth emprendió un nuevo camino. El primer paso fue apuntar todo aquello que tenía que tener para hacer frente al día a día. «Resultó ser una lista corta porque ya tenía cosas como sartenes o cepillo de dientes. Descubrí que realmente no necesitaba mucho para estar cómoda», señala.

Ahora, a sus 56 años, la mujer cuenta en el citado medio que no posee una casa propia, no recibe prestaciones sociales y tampoco tiene ahorros. Y es que, poco a poco, ha podido salir adelante sin nada más que su esfuerzo. Nemeth detalla cómo lo hace para alimentarse. «En realidad, no rebusqué mucho en los contenedores de basura», indica. Según aclara, cultivaba alimentos y, además, sus amigos le daban comida. «La gente suele tener cosas que nunca va a usar en el fondo de sus armarios», añade.

'Dar sin esperar nada a cambio' como filosofía de vida

Jo Nemeth dice que su filosofía de vida es 'dar sin esperar nada a cambio'. «Me costó un poco acostumbrarme. Es muy diferente al trueque o al comercio, que implica pensar en términos monetarios y transaccionales», sostiene. Por ejemplo, reside en la vivienda de su amiga Brodie y, en lugar de pagar el alquiler, limpia y fabrica productos como jabón, detergente y alimentos fermentados para reducir el gasto y la huella ambiental. «Me encanta estar en casa y me encanta el desafío de cubrir nuestras necesidades sin dinero. Es como un juego», declara.

Pero la pregunta es: ¿ha logrado ser más feliz? Nemeth se sincera: «Me siento más segura que cuando ganaba dinero. Ahora tengo tiempo para construir esa 'moneda social'. Ayudar a la gente, cuidar a amigos enfermos o a sus hijos, ayudar en sus huertos. Ese es uno de los grandes beneficios».