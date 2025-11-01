Suscribete a
ABC Premium

Mounir, padre de Lamine Yamal, sobre el mercado laboral: «La gente joven no quiere trabajar. Lo que hay que hacer es animarles a que se esfuercen»

El progenitor lanzó una reflexión sobre las nuevas generaciones que ha generado mucho revuelo

Alessandro Lecquio fulmina a Lamine Yamal y le avisa seriamente: «Genio precoz pero con fecha de caducidad»

Mounir, padre de Lamine Yamal, sobre el mercado laboral: «La gente joven no quiere trabajar. Hay que animarles a que se esfuercen»
Mounir, padre de Lamine Yamal, sobre el mercado laboral: «La gente joven no quiere trabajar. Hay que animarles a que se esfuercen» VALERIO MERINO

A. C.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 'crack' del Barça Lamine Yamal es una de las sensaciones mediáticas del momento y capta todas las miradas dentro y fuera del campo. Su fútbol, sus 'looks' y extravagancias, como la sonada fiesta de su 18 aniversario o su relación con Nicki Nicole ... son objeto de noticias a diario y también se ha convertido en motivo de miradas sus progenitores, especialmente de su padre, al que tampoco le sobra excentricidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app