Mounir, padre de Lamine Yamal, sobre el mercado laboral: «La gente joven no quiere trabajar. Lo que hay que hacer es animarles a que se esfuercen»

El 'crack' del Barça Lamine Yamal es una de las sensaciones mediáticas del momento y capta todas las miradas dentro y fuera del campo. Su fútbol, sus 'looks' y extravagancias, como la sonada fiesta de su 18 aniversario o su relación con Nicki Nicole ... son objeto de noticias a diario y también se ha convertido en motivo de miradas sus progenitores, especialmente de su padre, al que tampoco le sobra excentricidad.

Y es que Mounir Nasraoui, como su hijo, llama la atención cada vez que aparece. El mural que pintó en su casa, su trifulca con los organizadores de una carpa de Vox, el apuñalamiento que sufrió en aparcamiento o, por poner un ejemplo reciente, sus comentarios a costa del Balón de Oro que no ganó su hijo son algunos de los ejemplos recientes.

Para muchos, lo que sorprende más del padre es que, además de sus vídeos cocinando, a menudo deja detalles de que lleva una vida ostentosa, atribuible a los éxitos de su hijo, y no se le conoce un empleo fijo, aunque sí se sabe que cuando Lamine nació trabajaba como pintor. Él mismo ya ha respondido en varias ocasiones desde sus vídeos a quienes creen que va a vivir del dinero su hijo toda la vida. Ahora ha trascendido una reflexión suya sobre cómo está el mercado laboral que también se está viralizando.

«Antiguamente buscaba trabajo...»

Sus palabras, que se desconoce si son actuales o de hace meses, las ha compartido la cadena catalana 8tv.cat en sus redes sociales y suman ya unas 300.000 visualizaciones en dos días. «Yo antiguamente buscaba trabajo de la obra tal y no había trabajo...», empieza Mounir su breve reflexión.

«...Pero es que ahora vas a buscar trabajo y claro que te dan trabajo porque la gente joven no quiere trabajar», asegura él con contundencia, dejando entrever, por un lado, que no busca empleo (lo que ha alentado las críticas de quienes dicen que vive de su hijo) y, por el otro, criticando a las nuevas generaciones.

Mounir lo tiene claro: «Lo que hay que hacer es animarles. Animar a que trabajen, a que sean algo, que se esfuercen», clama el padre de Lamine dejando esta recomendación. «Ya ganarán. El momento de ganar ya llegará, pero el momento de perder está siempre a tu lado», acaba él su opinión sobre los jóvenes de hoy en día y el trabajo en España.

Las palabras, como era previsible, son muy comentadas. «Te anima a trabajar el que vive de su hijo», «un mantenido dando consejos de trabajo...» o «premio al trabajador del año» son algunos de los muchos mensajes críticos que ha recibido. La respuesta más aplaudida, sin embargo, es la del internauta que se acuerda de las profesiones de los familiares de otros 'cracks' azulgranas como Puyol o Pedrito para que quede clara la diferencia entre estilos. «Ahora, que cada cual es libre de hacer con su vida lo que quiera también es cierto», acaba este comentario.