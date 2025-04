El motivo por el que las naranjas se venden con una malla roja

Las naranjas son una de las frutas más consumidas en España. Lo curioso es que, al comprarlas, no van sueltas, sino agrupadas en una especie de red que las contiene y las protege. Y aunque quizá muchos no se hayan fijado, o no le hayan dado importancia, esa red tiene casi siempre el mismo color: rojo. ¿Por qué?

Sobre este tema ha hablado recientemente Miguel A. Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, conocido en redes sociales por divulgar cuestiones curiosas sobre lo que comemos. En uno de sus vídeos más recientes, explica precisamente por qué la malla que envuelve a las naranjas es casi siempre de color rojo.

Noticia Relacionada Más del 80% de los consumidores ha sufrido algún problema digestivo en el último año ABC El barómetro realizado por Herbolarios Navarro señala que los suplementos alimenticios, probióticos y prebióticos se han convertido en recurrentes en las cestas de la compra

Según cuenta Lurueña, el color rojo de la malla se utiliza para engañar a nuestro cerebro y hacer que las naranjas nos parezcan más naranjas, más brillantes y apetitosas. Es una ilusión óptica descubierta en los años 70 por el investigador Hans Munker, y se basa en el hecho de que la percepción del color se ve alterada por los colores que lo rodean. Es decir, el color de un objeto puede parecer diferente dependiendo del contexto visual en el que se encuentra.

Para demostrarlo, Lurueña muestra una imagen con tres naranjas aparentemente distintas. Cada una está atravesada por líneas de colores diferentes: una con líneas rojas, otra con líneas verdes y otra con líneas azules. A simple vista, las frutas parecen tener tonalidades diferentes de naranja. Sin embargo, el color base de las tres es exactamente el mismo. El truco está en que las líneas rojas hacen que la naranja del medio se vea más intensa y apetecible, engañando así a nuestros ojos.

No es un truco exclusivo para las naranjas

Este recurso no se limita exclusivamente a las naranjas. Los productores también lo aplican a otras frutas y hortalizas, cambiando el color de la malla en función del efecto que quieren lograr. Por ejemplo, los limones se suelen vender en mallas verdes, para resaltar su tono amarillo. Los pimientos y las judías verdes también suelen ir en redes rojas o verdes, y los aguacates a veces en redes negras. Incluso productos como las cebollas o los ajos morados, aunque de morado solo tengan el nombre, pueden venir en envoltorios del mismo color para reforzar la idea de frescura y sabor.

Por eso, Lurueña recomienda no fiarse únicamente de la apariencia externa de los alimentos. Leer las etiquetas, informarse del origen del producto y, siempre que sea posible, optar por comprar a granel son formas más fiables de escoger frutas y hortalizas.