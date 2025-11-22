El millonario José Elías, tajante sobre si con 20.000 euros ahorrados se puede montar un negocio: «Es tu tesoro»

El ahorro es una de las grandes asignaturas pendientes de muchas personas en España. Los últimos datos del INE revelan que la tasa correspondiente al segundo trimestre, en valores desestacionalizados, fue del 12,4% de su renta disponible bruta, lo qe supone la ... menor en un año y cuatro décimas inferior a la registrada en el trimestre previo.

Existen numerosos consejos y fórmulas a la hora de ahorrar y no son pocos los que dan señalan cuánto dinero debería haber en una cuenta corriente en función de la edad. No obstante, conseguir determinada cantidad no siempre es fácil: el coste elevado de la vida en los últimos años ha puesto en una situación difícil a algunas familias.

El ahorro es fundamental para afrontar imprevistos y poder vivir una situación más tranquila en el día a día. Pero también hay personas que piensan en sacarle el mayor partido a ese dinero o en destinarlo a negocios o viviendas a pesar de que esa cantidad no sea grande.

José Elías explica si se puede montar un negocio con 20.000 euros de ahorro

Sobre ello ha hablado el empresario español José Elías, en el podcast 'blvpodcast'. Afirma el propietario de comercios como La Sirena que muchas personas se le acercan y le comentan que les cuesta mucho ahorrar, pero su solución es dejar de hacerlo.

Elías se muestra totalmente contrario a esta tesis: «Como te cuesta tanto tienes que protegerlo como la vida misma». También hay personas que le preguntan si con 20.000 euros pueden iniciar un negocio como un bar o una tienda.

La respuesta del exitoso empresario también es clara: «No. Es tu supervivencia, tu tesoro».

Explica José Elías que con 100.000 se pueden plantear algunas inversiones más grandes, pero aún así tiene que ser «a cuentas superseguras, superlíquidas y que den un dos o un tres por ciento da lo mismo porque al final te da lo mismo que te den 200 o 300 euros al año».

En cualquier caso, afirma Elías que cuando se tienen cantidades como 20.000 euros de ahorro «lo que no se puede hacer es perderlo» e insta a buscar métodos de ahorro más efectivos.