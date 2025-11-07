El millonario José Elías, sobre ser empresario en España: «Pagas, creas empleo, cumples y aún así parece que tengas que pedir perdón»

Emprender en España es una hazaña que muy pocos se atreven a afrontar por el riesgo que esto supone. Tan solo un 15% de los empresarios españoles considera es fácil desarrollar nuevos proyectos en nuestro país, según el último Barómetro del Empresarios. ... Entre las principales trabas que encuentran, algunas como las contrataciones y gestión del personal, la falta de capital o los riesgos financieros.

Aún así, los hay todavía que eligen nuestro país para asentar sus empresas, a pesar de lo complicado que puede ser crear una compañía desde cero. Es el caso del empresario José Elías Navarro, presidente de Audax Renovables y accionista único de la cadena de congelados La Sirena, que ha conseguido consolidarse como una de las mayores fortunas de españolas gracias a sus múltiples negocios.

El catalán, de 49 años, supera los 650 millones de euros de patrimonio, lo que le acredita como uno de los hombres más ricos de España, según la lista Forbes. Aún así, llegar a la cima del éxito también ha sido un camino complicado para él, que lidia habitualmente con los principales obstáculos a los que deben hacer frente los empleadores de nuestro país.

José Elías, tajante sobre las dificultades para emprender en España

Sobre ello ha hablado Elías en uno de sus últimos mensajes en redes sociales. En esta publicación, ha señalado directamente a Hacienda y a la Administración por la asfixiante presión que ejercen sobre aquellos que se atreven a emprender en nuestro país. Algo que, según su experiencia, no sucede en el resto de Europa.

«Tengo empresas en 8 países. Y solo en España tengo que demostrar mi inocencia», ha comenzado lamentando el millonario en su cuenta de X (antes Twitter), donde no ha dudado en cargar contra el funcionamiento de la Agencia Tributaria.

Según ha podido comprobar el propio Elías, a pesar de que su empresa energética tiene presencia en varios lugares del mundo, tan solo en nuestro país «se parte de la base de que el empresario es un explotador». Una mentalidad que, a ojos del experto económico, no favorece en aboluto a que los españoles apuesten por emprender.

El fundador de Audax Renovales ha insistido en que está «a favor de pagar impuestos» porque ayudan a «contribuir y sostener el sistema». Aún así, considera que es necesario que se justifique «en qué se gasta» esa recaudación el Gobierno: «Estoy cansado de dos cosas de darles mi pasta para que se la fulminen y de que me traten como a un criminal por defecto».

José Elías señala directamente a Hacienda por la presión que ejerce sobre los empresarios

En su experiencia como empresario en España, José Elías se ha dado cuenta que en la Administración «desde el primer momento te tratan como si fueras un caso policial», hagas lo que hagas. Insiste en que «Hacienda está politizada» y que el mensaje que quieren lanzar a los que se atreven a crear su propio negocio es claro: «Si generas empleo o tienes patrimonio, cuidado, que te toca demostrar que no eres culpable».

Aunque admite que sí se dan algunas circunstancias, esto no sucede en todos los casos, argumenta uno de los hombres más ricos de nuestro país según la lista Forbes: «Ni los empresarios somos explotadores en general, ni los sindicalistas son vagos en general. Hay que analizar caso a caso».

Elías también ha apuntado directamente a los propios inspectores de Hacienda. Al empresario le parecen «surrealistas» las bonificaciones que estos trabajadores reciben «solo por abrirte una inspección, aunque luego no encuentren nada». «Eso, sinceramente, solo pasa en España», ha lamentado.

«Pagas, creas empleo, cumples y aún así parece que tengas que pedir perdón por hacerlo. Así no se anima a nadie a emprender. Ni a quedarse», ha sentenciado José Elías en esta reflexión.