El millonario José Elías explica su solución al problema de la compra de la primera vivienda en España: «Lo que deberíamos hacer es...»

El pasado domingo, 13 de octubre, miles de personas salían a las calles para alzar la voz sobre los problemas de acceso a la vivienda que vienen dándose en nuestro país desde hace tiempo. Este es uno de los principales problemas tanto a nivel ecónomico ... como social para muchas personas, que no pueden permitirse comprarse una vivienda e incluso encuentran dificultades para pagar el alquiler por los precios excesivos.

Entre las diferentes quejas, los manifestantes se quejaban de que en España se necesita destinar el 60% del sueldo para pagar el alquiler, así como demandaban la bajada de los precios en el sector inmobiliario y pedían la dimisión de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Con un panorama actual en el que los expertos no auguran una mejora de esta situación e incluso apuntan a que el crecimiento de los precios continúe durante varios años, son muchas las personas preocupadas y afectadas por esta realidad en la que influyen muchos aspectos.

Sobre este tema habló José Elías, fundador de Audax, que ha logrado hacerse un hueco como emprendedor en el mercado empresarial además de ser referente para muchas personas en temas económicos y de negocios. Elías acostumbra a utilizar sus redes sociales para compartir su visión sobre diferentes temas como millonario y, en uno de sus vídeos, publicó un fragmento de una entrevista en la que tratan el problema del acceso a la vivienda en España, concretamente sobre la compra de una primera propiedad, y propone una solución:

«Yo creo que lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que si tan una hipoteca al 95%, que pongas algo, pero que te den una hipoteca al 95%, no pagues gastos y que por lo civil o por lo criminal tengas conciencia de que esa vivienda la tienes que pagar sí o sí. Porque si no te lo van a embargar Hacienda, pero lo que no puede ser es que la gente no tenga acceso a la vivienda», explica Elías.

Respuestas a la propuesta de José Elías

Con estas ideas sobre la mesa, han sido muchas las personas que han querido también compartir su opinión al respecto a través de los comentarios de la publicación en Instagram, estos han sido algunos de ellos:

«Para la primera vivienda necesitas ayuda de amigos o familiares. No conozco a nadie que se pudiese comprar una vivienda sin que los padres le avasen, les dejasen unos ahorros para poder empezar... etc»

«Y por qué no empezamos por redistribuir a la población? Con políticas que lo favorezcan, Todos en Madrid no cabemos, por mucho que nos empeñemos, eso está creando estos problemas de desigualdad tan grande»

«Yo me incluyo imposible después de los 40 optar por tener vivienda propia cuando en lo laboral ya estamos hace rato excluidos»

«Antiguamente alquilaba el que no podía comprar y ahora al menos en Madrid no se puede comprar ni alquilar con salarios normales»

«Yo con 36 años, siendo mil eurista ya es mi 2 vivienda que compro y esta ultima me ha costado bastante....y desde los 16 años viviendo de alquiler ( no pagaba la barbaridad que se paga ahora)».