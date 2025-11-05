El millonario José Elías dice lo que muchos piensan sobre el futuro de las pensiones en España: «Pero hablas con un político y te dice que no pasará nada»

José Elías Navarro es, sin duda alguna, uno de los grandes empresarios y emprendedores de nuestro país. El catalán, de 49 años, pasó de arruinarse con apenas 30 años a convertirse en uno de los hombres más ricos de España como presidente ... de Audax Renovables y accionista único de la cadena de congelados La Sirena. Gracias a ello, ha generado una enorme fortuna, estimada en cerca de 650 millones de euros.

Este éxito en los negocios le ha convertido también en una voz acreditada a la hora de hablar de los problemas económicos que afectan a España en los últimos años. Así lo ha hecho en los últimos años, apareciendo habitualmente en tertulias televisivas para dar su punto de vista como rostro certificado en temas de emprendimiento. También en redes sociales, donde se ha formado toda una comunidad a sus espaldas que sigue de cerca sus opiniones.

En las últimas horas, una de sus reflexiones más recientes ha sido motivo de debate en las redes sociales, superando las 100.000 visualizaciones en apenas unas horas. En este mensaje, José Elías habla de la gestión de las pensiones, los problemas con la vivienda y del futuro que le espera a los ciudadanos de España si esta situación crítica se mantiene en el tiempo.

El millonario José Elías, tajante sobre la situación económica y el futuro de las pensiones en España

«Los abuelos del futuro compartirán piso, las pensiones no van a dar para más», ha comenzado asegurando el empresario millonario en su cuenta de X (antes Twitter), haciendo una reflexión sobre lo que le depara a los jubilados con el paso del tiempo.

Elías ha explicado que, aunque hace años que se habla de 'coworking' y 'coliving' «como si fuera una moda guay», la sociedad española está abocada a esta realidad dentro de un tiempo. «A mí no me preocupa que los jóvenes compartan piso, pero sí la gente de 50 años que vive de alquiler», ha lamentado el empresario catalán, evidenciando que es una situación cada vez más habitual.

«Veo a gente con 50 y pico años que pagan 1.000 pavos de alquiler, van hasta el cuello y no han ahorrado nada en su vida. ¿Qué va a pasar cuando se jubilen? Les vendrá una pensión de 800 euros y no podrán pagar el alquiler. Y ahí es cuando tendrán que hacer 'coliving' con otros abuelos», ha reconocido José Elías al hablar de esta nueva realidad a la que llegaremos pronto.

Veo a gente con 50 y… — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 3, 2025

El fundador de La Sirena ha insistido en que, en España, cada vez hay menos gente pagando las pensiones y más cobrándolas, pero sigue sin entender de dónde sale el dinero. «O hemos inventado lo de los panes y los peces, o aquí falta dinero», ha retratado.

El empresario español ha recordado también que, cuando le preguntas a un político por la pirámide invertida y cómo se va a mantener el sistema de pensiones, te dice que «no pasará nada». «Claro, como él no estará para verlo... La realidad es que llegará un momento en que no tendrán huevos a pagar las pensiones», ha evidenciado él mismo.

«A este país se le vendió la moto de que estar de alquiler estaba guay. Y sí, lo está si tienes la vida solucionada», ha reconocido el emprendedor, insistiendo en que esto no vale para todo el mundo. «Si eres pobre como una rata, tienes que comprar. Es lo único que te permite que, cuando llegues al final de tus días, puedas vivir», ha concluido.