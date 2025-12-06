Miguel Assal, técnico de emergencias, sobre qué azúcar es más sano: «Aún así no me convence»

El consumo excesivo de azúcar está relacionado con múltiples problemas de salud, como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, caries, inflamación crónica, y puede contribuir a la adicción a la comida, ansiedad y problemas de fertilidad. El azúcar natural presente en alimentos como la ... fruta, cuando forma parte de una dieta equilibrada, es menos perjudicial.

Se recomienda que los adultos consuman menos de 50 gramos (aproximadamente 12 cucharaditas) de azúcar al día, lo que equivale al 10% de la ingesta calórica total diaria. Sin embargo, organizaciones como la Asociación Estadounidense del Corazón sugieren reducir el consumo a un máximo de 25 gramos (6 cucharaditas) para las mujeres y 36 gramos (9 cucharaditas) para los hombres.

La recomendación ideal es que el consumo de azúcares libres sea lo más bajo posible, idealmente por debajo del 5% de la ingesta calórica total.

¿Es más saludable el azúcar moreno que el azúcar blanco?

El técnico en emergencias y experto en primeros auxilios Miguel Assal ha querido aclarar una de las dudas más comunes en materia de alimentación: ¿es más saludable el azúcar moreno que el azúcar blanco? En su reciente vídeo publicado en las plataformas digitales, el divulgador y creador de contenido desmonta esta creencia con un sencillo experimento que muestra que, en la mayoría de los casos, no hay una diferencia significativa entre ambos tipos de azúcar. Todos malos.

«Lo primero, decir que ninguno de los dos es saludable», afirma el especialista desde el inicio de la grabación. A través de una demostración práctica, explica que el azúcar moreno común «no es más que una mezcla de azúcar blanco refinado y melaza». Para comprobarlo, somete el producto a un lavado con agua. «Como veis, simplemente lavándolo con agua se vuelve blanco. Vamos a probarlo», comenta mientras realiza el experimento.

El resultado, según el experto, confirma lo que la ciencia lleva años señalando: el azúcar moreno convencional posee las mismas propiedades calóricas y los mismos efectos metabólicos que el blanco, ya que ambos provienen de un proceso de refinado casi idéntico. «Este también, el típico azúcar moreno normal, el barato, se vuelve blanco», añade.

Efectos negativos del exceso de azúcar Aumento de peso y obesidad: Las bebidas y alimentos azucarados aportan calorías vacías y contribuyen al sobrepeso, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar obesidad, que a su vez está vinculada a otras enfermedades.

Enfermedades metabólicas: Un consumo elevado puede llevar a la resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes tipo 2. También puede causar hígado graso, aumento de triglicéridos y colesterol, y enfermedades cardiovasculares.

Problemas dentales: El azúcar alimenta a las bacterias en la boca, produciendo ácido que daña el esmalte dental y causa caries.

Inflamación crónica: El exceso de azúcar puede generar inflamación de bajo grado en todo el cuerpo, lo que se ha relacionado con diversas enfermedades crónicas, problemas de memoria, insomnio y depresión.

Impacto en el cerebro: El consumo crónico puede alterar las vías neuronales de recompensa del cerebro, generando una sensación gratificante que puede llevar a un ciclo de ansiedad y comer en exceso, similar a las adicciones conductuales.

Problemas de fertilidad: Se ha asociado con problemas como el síndrome de ovario poliquístico y una disminución de la testosterona.

«Compré uno bio a ver si realmente todos se vuelven blancos», explica en el vídeo. Tras repetir el experimento, encontró una pequeña diferencia: «Y esta fue mi sorpresa, por más agua que le meta, sigue mulato. Aun así no me convence, se va donde tiene que ir», dice el experto, lanzando el paquete a la basura.