Un miembro de la Guardia Suiza explica cómo es un día normal de patrulla: «Mucha gente intenta provocarnos una reacción»

La Guardia Suiza Pontificia desempeña un papel crucial en la seguridad del Estado Vaticano. Un cuerpo militar emblemático compuesto por jóvenes suizos católicos cuya principal función es la de proteger al Papa, incluso cuando emprende viajes.

Sus coloridos uniformes contrastan con su rigurosa ... formación militar y un férreo compromiso con la disciplina. Para desempeñar esta función deben jurar solemnemente servir al Sumo Pontífice incluso a costa de su propia vida.

Deutsche Welle ha emitido en los últimos días un reportaje centrándose en la figura de Dario, uno de los soldados del Papa. A sus 25 años, este suizo acaba de jurar proteger a León XIV y ha contado algunas de las intimidades de esta Guardia Suiza Pontificia, como, por ejemplo, las condiciones para ocupar ese puesto o su salario.

También, cómo es un día normal de patrulla. Lo expone con total naturalidad, al contrario de ese carácter más reservado que esa figura impertérrita manifiesta.

Un día normal de un guardia suizo en el Vaticano

«El trabajo es diferente cada día, dependiendo de los turnos y los puestos», cuenta la voz en off que acompaña al vídeo. Porque, en el momento de la grabación del reportaje, Dario «hace rondas por los distintos puestos, comprobando si alguien necesita ayuda».

El recorrido por el Vaticano comienza en la entrada principal. «Se llama Santa Anna. Los guardias llevan diferentes uniformes según su puesto». Para custodiar la entrada, un azul que pasa más desapercibido que la indumentaria más conocida de la Guardia Suiza, de colores rojo, amarillo y azul.

«Es mejor llevar un traje un poco más discreto para poder moverse con libertad», asegura Dario a colación de esto. Desde luego, mucho mejor el que luce durante el reportaje para una función más dinámica, la de ir moviéndose por distintos puntos del Vaticano con un auricular.

«Ahora mismo estamos en el Arco delle Campane. Aquí es donde se toman la mayoría de las fotos de nuestros guardias con escudo, porque también es la salida de la basílica». Los visitantes captan con sus cámaras a estos guardias... que no pueden inmutarse ante ello.

«Nuestro guardia con escudo no puede hablar. Su trabajo aquí es permanecer de pie durante una hora sin moverse, sin hablar, mirando siempre al frente, y por eso no podemos hacerle ninguna pregunta. Mucha gente intenta provocarle una reacción, y es entonces cuando tenemos que mantener nuestra cara de póker. No reaccionar», asegura.

Dario, por supuesto, realiza esta función, ya que los puestos son rotativos. Cabe señalar que cada año entran 30 nuevos guardias que firman contratos de dos años y se comprometen a prestar servicio durante un periodo de, al menos, 26 meses.