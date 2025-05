Un médico señala las razones por las que nunca deberías irte a dormir con el pelo mojado: «Lo hace más propenso a...»

Hay dos tipos de personas en el mundo: los que prefieren ducharse por la mañana para comenzar el día con energía y los que optan por una ducha nocturna para relajarse antes de dormir. Este eterno debate sobre el mejor momento para asearse sigue generando opiniones divididas y cada bando defiende a capa y espada los supuestos beneficios de su elección. Sin embargo, si eres de los que apuestan por la ducha nocturna y tienes la costumbre de meterte en la cama con el cabello mojado, puede que estés cometiendo un error más serio de lo que imaginas. Aunque a simple vista pueda parecer una cuestión trivial o incluso un tema de comodidad, el doctor Samuel Choudhury, un médico de cabecera que ejerce en Singapur, ha decidido romper el silencio sobre este asunto a través de un vídeo en TikTok, revelando que dormir con el pelo mojado podría estar dañando tanto tu cabello como tu cuero cabelludo de maneras que probablemente desconocías.

«Cuando el cabello está mojado, los enlaces de hidrógeno se rompen, volviéndolo más elástico y más propenso a romperse», explicó el experto en salud al inicio del vídeo, un comentario que ya pone en alerta sobre la vulnerabilidad del cabello en estado húmedo, algo que se agrava durante la noche cuando estamos en contacto continuo con la almohada.

Pero la advertencia no queda ahí: «Además, cuando está constantemente mojado, el cabello puede hincharse, lo que también lo hace más propenso a romperse al hacer cosas como peinarse o incluso simplemente acostarse sobre el cabello durante la noche», añade. En otras palabras, la fragilidad capilar no es solo una cuestión de peinado agresivo, simplemente apoyar la cabeza en la almohada con el pelo empapado ya puede estar causando un daño considerable.

El mayor riesgo, sin embargo, no es solo estético. En ese sentido, el médico advierte de un peligro mucho más preocupante: «Lo que la mayoría de la gente quizás no sepa es que dormir con el cabello mojado crea un ambiente muy propicio para el crecimiento de hongos». Este dato, poco conocido para la mayoría, ha generado una gran inquietud entre los usuarios de la red social, ya que pocas personas asocian el cabello mojado con problemas dermatológicos serios. «Si bien causa una picazón intensa y mucha descamación del cuero cabelludo, lo que la gente no sabe es que a veces esto puede generar cicatrices que pueden derivar en la pérdida del cabello, una pérdida del cabello que puede ser permanente si no se trata a tiempo», advirtió el médico.

Consejos para evitar el daño en el cabello

Por suerte, evitar estos problemas está al alcance de cualquiera. «Esto se puede evitar con algunas medidas simples», aseguró el experto. Entre las soluciones que propone, destaca el uso adecuado de la toalla: «Usar una toalla de microfibra, envolver el cabello en ella a lo largo de su longitud, girándolo suavemente y dejándolo secar durante 10 a 15 minutos». Además, para quienes tienen prisa o buscan resultados más rápidos, recomienda: «Usar un secador de pelo a baja temperatura para secar completamente el cabello». «Debes evitar frotar vigorosamente tu cabello cuando esté mojado», añadió.

Por último, el experto en salud, consciente de que muchos necesitan un pequeño empujón para cambiar sus rutinas, concluye su vídeo de forma contundente: «Así que si necesitas una señal para no dormir con el cabello mojado aquí la tienes», mientras muestra la imagen de una cabeza con varias calvas.