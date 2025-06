Un médico explica si comer rápido nos hace engordar más: «La sensación de saciedad...»

Hay personas que, casi sin darse cuenta, se acaban su plato de cómida en tiempo récord. Y es que alimentarse demasiado deprisa es un hábito que tienen totalmente incorporado en su rutina y que les resulta complicado controlarlo.

Sin embargo, es muy importante saber que comer rápido puede conllevar diversos problemas de salud. Por ejemplo, los alimentos se mastican menos, por lo que llegan al estómago trozos más grandes y puede provocar indigestión, gases, hinchazón y malestar estomacal. Además, hay más facilidades de que se produzca un atragantamiento.

Más allá de esto, se dice que comer rápido puede hacernos engordar. Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? Julio Maset, médico de Cinfa, resuelve esta cuestión.

Un médico aclara si comer rápido puede hacernos engordar

Julio Maset asegura que comer demasiado deprisa no solo impide que disfrutes adecuadamente de una receta o plato. El médico, que trabaja para Cinfa, ha sido tajante: «Podría hacerte engordar».

El doctor explica por qué ocurre esto. «Debes saber que la sensación de saciedad tarda 20 minutos en llegar del cerebro al estómago, por lo que si comes demasiado rápido no le das tiempo a tu organismo a que reciba esa señal. Probablemente, cuando notes que estás ya satisfecho, es que te has pasado», indica.

Maset confirma que hay estudios que demuestran que comer rápido «reduce la segregación de las hormonas que nos permiten saber cuándo estamos llenos». «Por lo tanto, nuestra tendencia natural sería aumentar la cantidad de alimentos que ingerimos y, en consecuencia, ganar peso», añade.

«Así que tómate tu tiempo, come despacio, mastica bien los alimentos y disfruta de esa comida», concluye el médico.