Un médico español señala los cinco países de Europa con mejores sueldos para residentes: «En España...»

La fuga de médicos en España es un fenómeno que ha ido a más en los últimos años, especialmente por las condiciones laborales que existen en nuestro país. Los profesionales sanitarios lamentan la gran carga de trabajo que tienen sumada a la baja ... remuneración, mucha inestabilidad laboral y también pocas oportunidades de desarrollo profesional.

Así, es fácil que en determinados países las condiciones sean mucho mejores y por eso muchos de los recién licenciados, y con el MIR con o sin aprobar, deciden mudarse al extranjero para empezar su trayectoria profesional en sistemas en los que se sienten mejor valorados, y no solo a nivel de sueldos.

Esto es lo que seguramente pensó Victor Llodrá, un médico español que este octubre se ha mudado a Düsseldorf (Alemania) para hacer la residencia médica. Él tenía claro desde hace tiempo que no quería hacer el MIR español y desde su perfil de TikTok (@victor.medizin) sube periódicamente vídeos sobre su experiencia y consejos. Ahora ha hablado de países con mejores sueldos de su sector, en una publicación que supera las 51.000 visualizaciones.

«¿Tu te mudarías?»

«Estos son los cinco países que más pagan de media a sus médicos residentes en Europa», empieza él su publicación en la que ya deja claro que al final se referirá a las condiciones que existen en España. «En esta comparación nos vamos a centrar en el sueldo medio neto sin guardias», añade él.

En la publicación, Víctor va al grano y desvela que los mejores sueldos son los de Suiza, con unos 5.500 euros al mes. Lo sigue Irlanda, con 4.200 euros, y Alemania, con 4.000 euros. El cuarto lugar es para Austria, que tiene sueldos de 3.600 euros mensuales, en este caso con 14 pagas, y tras ellos están los médicos holandeses, puesto que en los Países Bajos se cobran unos 3.300 euros.

«Y después tenemos España con 1.300 euros al mes», espeta él y se queda en silencio para hacer patente la clara diferencia salarial entre médicos residentes de Europa. Por escrito puntualiza, además, que aquí también hay 14 pagas. Tras ello, Víctor acaba la reflexión con una clara pregunta: «¿Y tú, te mudarías a alguno de estos países?».

Muchos seguidores le han escrito y le preguntan por sueldos de otros países. Así, él especifica que en Italia son de 1.650- 1.750 euros aproximadamente pero con guardias y que en Reino Unido «también es elevado pero depende del año» porque allí «la residencia depende de cuál puede durar hasta 12 o 13 años». «Y los de Latam queriendo ir a España...», comenta una usuaria, al que él contesta que «tampoco es mala opción, pero hay que saber sus pros y contras...».