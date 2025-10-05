El médico David Callejo aclara si es peor la Coca-Cola normal o la zero: «El mal menor es...»

En la actualidad existe un gran número de bebidas diferentes disponibles en el mercado, que podemos elegir para tomar según la ocasión, los gustos o la apetencia de cada persona.

Dentro de todas las opciones, el agua es la más sana, además de ser necesaria para estar hidratados y tener una buena salud física y mental. Esto es debido a que el agua es el componente químico principal en el cuerpo, representando entre el 50% y el 70% del peso corporal, lo que hace que nuestro organismo dependa de ella para vivir.

Sin embargo, muchas personas incluyen en su día a día otras bebidas además del agua, como refrescos o zumos, lo cual no resulta recomendable para la salud. Un ejemplo de estas es la bebida de cola o más conocida popularmente con su nombre comercial, Coca-Cola.

Este refresco de color oscuro, dulce y con gas, resulta uno de los más famosos a nivel mundial, siendo consumido por personas de todas las edades y condiciones. La hay de diferentes marcas y variantes, pero todas con un sabor característico muy parecido entre ellas.

A pesar de su popularidad, a día de hoy es sabido que se trata de una bebida que no es saludable debido a sus ingredientes, incluso en las versiones que se ofrecen como alternativas más sanas como 'light' o 'sin azúcar'.

David Callejo revela si es peor tomar Coca-Cola normal o Coca-Cola zero

El médico, profesor, PhD y anestesista David Callejo, popular en redes sociales por divulgar sobre ciencia y salud, ha compartido una publicación en la que explica si es peor la Coca-Cola normal o la zero, siendo esta última su versión sin azúcar.

«¿Qué es peor para tu salud? ¿La Coca-Cola normal o la Coca-Cola cero? O en otras palabras, ¿qué es peor? ¿Ocho terrones de azúcar o un buen cóctel de edulcorantes?», comienza exponiendo el profesional sanitario.

«Una lata de Coca-Cola normal lleva 35 gramos de azúcar. Eso significa más riesgo de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular y de mortalidad, porque sí, el azúcar acorta tu vida», cuenta mientras va mostrando la cantidad de azúcar que ingerimos al beber una sola lata de este refresco.

Sabiendo esto, expone que mucha gente puede pensar que entonces hay que elegir la Coca-Cola zero, pero explica la realidad: «La Coca-Cola zero no lleva azúcar, pero sí tiene edulcorantes y estos también afectan a tu salud. Parece que pueden alterar la microbiota y también pueden aumentar tus ganas de comer dulce. De hecho, en algunos estudios observacionales hemos visto que este abuso de edulcorantes también podría aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad, aunque mucho menos de lo que lo aumenta el azúcar».

Para terminar de aclararlo, Callejo indica qué elección sería la más acertada: «Pues, sin duda, el mal menor es la zero, pero ninguna de las dos es saludable y son para consumo ocasional. Si te preocupa tu salud, lo que tienes que hacer es beber bebidas que no tengan azúcar, edulcorantes ni vengan en lata roja. Vamos, que bebas agua», concluye con rotundidad el médico.