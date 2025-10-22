Un médico da las cinco señales de alerta de resistencia a la insulina: «Si tienes barriga...»
Se trata de una condición que puede pasar desapercibida durante años, mientras el cuerpo se esfuerza por mantener la glucosa bajo control
Algunas personas tienen más resistencia a la insulina que otras, y muchas ni siquiera lo saben. Se trata de una condición que puede pasar desapercibida durante años, mientras el cuerpo se esfuerza por mantener la glucosa bajo control. Pero, ¿cómo saber si la padeces sin darte cuenta?
... Sobre este tema ha hablado el doctor Romero, conocido en redes sociales por compartir diferentes consejos sobre salud y bienestar. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, explica cinco señales que pueden indicar que una persona tiene resistencia a la insulina sin saberlo. «Conocerlas antes de que sea demasiado tarde puede cambiar tu salud y prevenir complicaciones que ni te imaginas», advierte el médico.
Señales que pueden indicar que tienes resistencia a la insulina
La primera señal es el exceso de grasa abdominal. Según Romero, cuando el perímetro de cintura supera los 102 centímetros en hombres o los 88 en mujeres, hay un alto riesgo de resistencia a la insulina.
La segunda señal es la falta de energía constante, especialmente después de comer. Si te sientes muy cansado o con somnolencia tras las comidas, puede deberse a que el cuerpo está liberando demasiada insulina para intentar procesar la glucosa.
La tercera, muy visible, es la aparición de manchas oscuras y aterciopeladas en el cuello o las axilas, conocidas como acantosis nigricans, un signo típico de que el organismo no está gestionando bien la insulina.
Por último, el doctor señala dos indicadores más: tener hambre todo el tiempo, incluso después de comer —sobre todo con deseo de dulce—, y que en las analíticas aparezcan triglicéridos altos, HDL bajo o niveles elevados de insulina pese a que la glucosa aún esté dentro de los valores normales.
