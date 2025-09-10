Unos mecánicos avisan a los que tienen un coche eléctrico: «Mirar la varilla del aceite te podría matar»

Podemos hacernos los duros, exhibir al mundo lo guapos y excelentes que somos, de verdad sentirnos como tiburones, tiburones blancos curtidos y expertos, pero en el fondo a duras penas sabemos cómo envolver un bocadillo o un regalo en condiciones, apenas somos capaces de afeitarnos sin dejarnos la cara como si hubiéramos peleado con diez gatos a la vez, apenas sabemos darle la vuelta a una tortilla de patatas sin dejar la cocina hecha un cisco, apenas sabemos qué cara poner o qué diablos pensar cuando abrimos el capó del coche.

Y ahí hay que tener cuidado: las entrañas del coche queman, como las nuestras pueden tener hambre, pueden estar de resaca, pueden estar incubando alguna clase de diarrea. El cuerpo de los coches también es sabio. Conviene acudir a un cirujano experto para tratarlo: mecánicos. El desguace Motocoche, popular en TikTok, ha querido hacer un llamamiento a este respecto: «Cuidado con lo que tocas, porque te puede costar la vida».

Unos mecánicos avisan a los que tienen un coche eléctrico

En el vídeo en cuestión, dos de sus trabajadores desarrollan el aforismo: «Si tenéis un coche híbrido o un eléctrico, no toquéis nada, dejádselo a un profesional. Aquí tenemos un ejemplo con un Kia Sportage de 2024 nuevo que ha tenido un accidente. En el impacto se ha doblado la tubería del aire acondicionado, que a su vez ha roto el conector de alta tensión del alternador, golpeando el cable a todo el bloque motor y creándose una corriente de alto voltaje en todo el coche. Y una cosa tan simple qur todos hacemos como podría ser mirar la varilla del aceite nos podría matar: al ser de hierro, transmite los 300 voltios a tu cuerpo».

Esta cautela, sin embargo, no debe aplicarse solo ante la excepcionalidad de un accidente. Ambos protagonistas comparten el ejemplo de un hombre que falleció electrocutado por su coche enchufado a una estación de carga mientras cambiaba sus pastillas de freno.

La pareja, cómica, quizá la encarnación de Al y Di, insiste de nuevo antes del cierre del telón: «No conocemos, así que lo más adecuado es recurrir a personal cualificado. O a tu suegro...». ¡Seamos prudentes!