Un mecánico de la lTV sentencia el futuro de los coches eléctricos en España: «Al margen de...»

El coche eléctrico es una de la grandes apuestas del sector del automóvil tanto en España como a nivel mundial. La cuota de venta de vehículos nuevos enchufables (10,4%) superó por primera vez a la de los diésel (10,3%) durante el primer semestre ... de 2024.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por fomentar la transición hacia una movilidad más sostenible, el coche eléctrico se enfrenta a desafíos económicos importantes que invitan a pensar que los coches de combustión no dejarán de fabricarse, tal y como quiere la Unión Europea.

En este sentido, Pedro Bastida, gerente y mecánico de una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha compartido su opinión acerca del futuro de los coches eléctricos. En un vídeo colgado en Instagram, el usuario @itvdeltiktok explica las razones por las que considera que este tipo de vehículos se enfrenta a importantes retos económicos.

El futuro del coche eléctrico

«¿Vosotros creéis que dejarán de fabricar motores de combustible interna?», pregunta Pedro Bastida a sus más de 120.000 seguidores en Instagram. El experto tiene clara la respuesta: no. Según el mecánico de la ITV, las razones que lo explican están «al margen de los intereses que puede haber en las marcas o las fábricas».

Y es que, según Bastida, también existen intereses económicos. «¿Vosotros sabéis la cantidad de impuestos que lleva un litro de gasolina? Porque es bestial. Yo creo que está en torno al 70% o el 80%», explica el experto, que considera que nadie va a renunciar a esta recaudación para favorecer la transición al vehículo eléctrico.

El mecánico de la ITV considera que el futuro será de los combustibles sintéticos, de forma que puedan seguir «metiéndole esa base de impuestos para poder seguir recaudando».

Bastida pregunta en el vídeo a sus seguidores si están de acuerdo con él o, en cambio, piensan que el futuro será de los coches eléctricos o híbridos: «Es un cambio bastante importante que puede tocar el bolsillo de todo el mundo a medio-largo plazo, así que es un tema a tener en cuenta».

Las respuestas de sus seguidores no se han hecho esperar. Algunos están de acuerdo con el experto: «El coche eléctrico está siendo un fracaso, yo creo que el futuro son los combustibles sintéticos y el hidrógeno». Sin embargo, muchos apuestan por impuestos para el eléctrico: «Seguirán existiendo pero con distinto nombre», «Ya te meterán los impuestos en la luz».