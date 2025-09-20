Un mecánico explica qué tipo de gasolina es la mejor y cuál evita echar él en su coche: «A largo plazo...»

Un mecánico explica qué tipo de gasolina es la mejor y cuál evita echar él en su coche

A la hora de repostar, no son pocos los conductores que se plantean si merece la pena pagar más por la gasolina de 98 octanos en lugar de llenar el depósito con la habitual de 95. La diferencia de precio es evidente, pero la gran pregunta es si esa inversión extra realmente se traduce en un beneficio para el motor o para el bolsillo.

Sobre esta cuestión ha querido pronunciarse Carlos Pérez, un vallisoletano que este 2025 ha sido reconocido como mejor mecánico de España por La Comunidad del Motor. El especialista, que trabaja en Talleres Gabilondo, ha tratado de resolver esta incógnita tan habitual en los conductores.

Pérez aclara que la inmensa mayoría de vehículos de gasolina están fabricados para funcionar sin problemas con 95 octanos, aunque también puedan utilizar 98. Sin embargo, considera que el esfuerzo económico de repostar con la opción más cara no compensa.

Lo importante es la calidad, no el octanaje

El mecánico explica que la gasolina de 98 puede aportar una ligera mayor autonomía, pero no porque el octanaje sea superior, sino porque suele incluir un mayor porcentaje de aditivos que ayudan a mantener el motor más limpio. Ahora bien, ese beneficio se ve neutralizado al pasar por caja, ya que el precio de este combustible es bastante más elevado, lo que en la práctica elimina cualquier ahorro real.

Además, el reconocido profesional también rechaza la práctica, bastante extendida, de alternar depósitos de 95 y 98 con la idea de aprovechar lo mejor de cada una. En su opinión, no aporta beneficios reales ni supone una diferencia que el motor vaya a notar. Solo en vehículos de altas prestaciones o con motores de gran compresión el octanaje más alto es realmente necesario, no en los coches convencionales.

Finalmente, Pérez insiste en que lo verdaderamente importante no es tanto el número de octanos, sino la calidad del carburante. Según él, los aditivos presentes en gasolinas de mayor nivel ayudan a proteger el motor, evitan la acumulación de residuos y previenen averías que a largo plazo pueden resultar muy costosas. «Un buen combustible es una inversión en tranquilidad y mantenimiento», concluye.