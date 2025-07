Un mecánico explica la importancia de no dejar nunca tu coche en reserva: «Sea diésel o gasolina»

Pasar de largo una gasolinera porque el precio parece una broma de mal gusto o apurar hasta la última gota de gasolina para llegar antes a casa, son comportamientos habituales para muchos conductores. Sin embargo, lo que parece una pequeña negligencia puede tener consecuencias a largo plazo para el motor y, sobre todo, para el sistema de inyección de nuestro vehículo. Así lo ha explicado Juan José, un mecánico español que, a través de su cuenta de TikTok, 'talleresebenezer', quiso desmontar los mitos y explicar con claridad qué pasa realmente cuando dejamos el coche en reserva de forma habitual, tanto si es diésel como gasolina.

«Si eres de los que deja el coche en reserva lo estás haciendo mal y estás acortando la vida de tu sistema de inyección», comienza advirtiendo. El mensaje es contundente, directo y dirigido a la mayoría de conductores que, por hábito o descuido, hacen de ese testigo un compañero habitual en sus trayectos. «Y te voy a explicar por qué, me da igual sea diésel o gasolina», añade.

La verdad sobre la suciedad en los depósitos y el mito del óxido

Uno de los argumentos más repetidos para no dejar el coche en reserva tiene que ver con la supuesta acumulación de sedimentos y suciedad en el fondo del depósito. Sin embargo, el creador de contenido desmonta esta creencia: «Lo primero que habrás escuchado es que los coches en reserva cogen mucha suciedad y eso te va a dañar el circuito y realmente eso ahora no pasa». Y es que los depósitos modernos han evolucionado mucho desde los tiempos en que eran de metal y acumulaban óxido y residuos. Hoy en día, como explica, los tanques son «de plástico, con el fin de que no se oxide y no cree impurezas y restos dentro del depósito. Aparte de que tienen los filtros de combustible en el circuito de muy buena calidad y muy bien preparados para absorber pequeñas impurezas que pueda haber de las mangueras».

Eso sí, advierte que no todo está completamente solucionado si no se tiene un mínimo de precaución: «No obstante, sí que es cierto que si tenemos un mal mantenimiento a la hora de añadir o de repostar combustible, sí que vamos a tener unos ciertos sedimentos que al final lo va a chupar con mayor facilidad. Pero, por norma general, el antiguo problema del óxido de depósitos metálicos y filtros de combustible de muy mala calidad, hoy día, ya no procede».

¿Y qué pasa con la refrigeración de la bomba de combustible?

Otro argumento que suele mencionarse es que, al ir en reserva, la bomba de combustible se calienta más porque no está totalmente sumergida. El mecánico confirma que hay algo de verdad en ello, pero lo matiza: «Otra cosa es que las bombas de combustible no se refrigeran bien al no tener tanta cantidad de líquido y por cierta parte llevan razón y por cierta no».

Para ilustrarlo, muestra un aforador y explica su funcionamiento: «El aforador completo, dentro, esto donde están los tubos, ahí es donde se aloja la bomba de combustible y esto lo que hace es llenarse de combustible por aquí adentro y la bomba lo chupa desde abajo y lo mete a presión por los tubos». Y aunque aclara que «a pesar de que la bomba no esté sumergida en el combustible, sí que el propio combustible lo va a refrigerar internamente cuando pase», también admite que «obviamente vamos a tener un poco más de temperatura en la bomba, ya que no tiene toda la refrigeración total que podría tener, pero al igual que pasa cuando estamos en el norte, en una zona muy fría, o en el sur o en África en una zona muy caliente».

Es decir, que aunque existe un pequeño desgaste adicional, no se trata de un daño tan crítico como muchos piensan: «Al final es cierto que puede deteriorar o acortar un poco la vida, igual que lo que os he dicho de la suciedad, pero sí que es cierto que realmente no afecta tanto».

La conclusión del mecánico es menos alarmista de lo que muchos esperarían. En ese sentido revela que, aunque «a las bombas le cuesta un poco más cuanto menos combustible tiene» y no recomienda ir con el coche en reserva, «no es tan malo como sucedía antes».

Aun así, da una recomendación muy clara para evitar algunos problemas problemas derivados de este hábito: «Si no puedes tener el tanque siempre lleno, como a mí me gustaría, o por lo menos de un cuarto a mitad para arriba, tampoco debes de tener mayores averías y, a lo sumo, lo normal, es el propio aforador lo que puede acabar teniendo daño».

No obstante, alerta que «si el coche tiene muy poco combustible y va teniendo muchos movimientos, la bomba va a ir aspirando cantidades pequeñas de aire, de burbuja, de combustible mezclado con aire, y eso sí puede ser bastante dañino para el coche, sobre todo si no tenemos una bomba con cazoleta alta para cubrir las oscilaciones y las curvas del coche».