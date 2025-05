Un mecánico explica por qué no hay que aparcar con la rueda girada: «Lo que estamos haciendo es...»

Aparcar el coche es, para muchos conductores, una maniobra que se realiza casi de forma automática. Buscamos un hueco, giramos el volante, corregimos si hace falta y, una vez en el sitio, a menudo nos olvidamos de devolver las ruedas a su posición original. Sin embargo ese gesto, que parece inofensivo, puede tener consecuencias negativas para nuestro vehículo. Así lo ha advertido Juan José, un mecánico sevillano, en su cuenta de TikTok, donde ha explicado con detalle «por qué no deberíamos dejar el coche estacionado con el volante girado hacia uno de los lados en el tope».

La advertencia del técnico puede sorprender a muchos, ya que la mayoría no somos conscientes del impacto que esta costumbre puede tener en la mecánica del coche. Según el experto, «principalmente es por las tensiones que creamos en el vehículo». Aunque explica que el asunto «tiene varios matices», ya que no se trata de un problema grave si ocurre de forma ocasional, pero sí puede convertirse en algo perjudicial si se repite de manera habitual o si el vehículo va a permanecer estacionado durante un largo periodo de tiempo.

«Si nosotros giramos la rueda hacia uno de los lados, lo que estamos haciendo es que el coche tiene una suspensión y dirección que eso tiene ciertos movimientos, es decir, tenemos rótula, tenemos silentblock, los amortiguadores se giran, dependiendo del coche se moverá una cosa u otra», detalla el experto en mecánica. La clave está en comprender cómo funciona la suspensión y la dirección del coche. Cuando giramos el volante hasta el tope, cambiamos la forma en que estos componentes están alineados y tensionados. «Si nosotros giramos el volante estamos cambiando la inclinación del coche y la posición y tensión de esos componentes y de esos silentblock», indica el mecánico, señalando que estos elementos están diseñadosparaabsorber golpes y permitir cierta flexibilidad durante la conducción, pero no para mantener una posición forzada durante horas o días.

Coches de alta gama con un problema añadido

Además, el experto destaca que existen determinadas marcas en las que este problema puedes verseagravado. «Y ya ni hablemos que en algunos vehículos cuando giramos el volante, sobre todo grupo Mercedes o grupo BMW, la rueda se inclina para ayudar al ángulo de giro. Esa rueda que se inclina está haciendo más apoyo en una parte muy pequeña de esa rueda, porque no está preparado para traccionar, lo que está preparado es para que la comodidad del giro sea más corta y más cómoda», explica. En otras palabras, en algunos coches de alta gama, el diseño de la suspensión hace que la rueda se incline de forma especial al girar, lo que, al estacionar, deja una parte muy reducida del neumático soportando todo el peso del vehículo.

«Por lo tanto, si nosotros tenemos el volante girado hacia un lado en una cuesta abajo, vamos a tener mayor inclinación y mayor peso en ciertos puntos de silentblock, de suspensión y rótulas del coche y, a parte, en una zona del neumático mucho más pequeña que no está preparada para mantener tanto peso y puede llegar a deformarlo», señala. En ese sentido, la deformación de los neumáticos no solo acorta su vida útil, sino que también puede comprometer la seguridad en carretera, ya que un neumático deformado tiene menos agarre y puede generar vibraciones o desequilibrios al circular.

Eso sí, el experto matiza que no hay que caer en alarmismos. «No deberías de dejar el coche con las ruedas completamente giradas, pero no te va a pasar nada porque lo dejes», aclara. Es decir, si, por ejemplo, aparcamos una noche con las ruedas giradas no tenemos de qué preocuparnos. El problema aparece cuando esto se convierte en una práctica habitual o cuando el coche va a estar mucho tiempo parado. En ese sentido, el mecánico lanza una advertencia especialmente importante para quienes estacionan el coche de esta manera durante semanas o meses. «Pero si por normal general vas a dejar el coche dos, tres meses, cinco meses parado, no se te ocurra dejarlo con las direcciones dobladas, con inclinaciones, con tensiones, porque eso puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo», concluye.