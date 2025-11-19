Un mecánico advierte del peligro del aquaplaning y cómo actuar: «Es importante adaptar la velocidad al dibujo del neumático»

Conducir con lluvia siempre tiene riesgos. La visibilidad cae, el tráfico se congestiona y, entre todo ese caos, aparece el aquaplaning, uno de los mayores peligros. Pero, ¿qué se puede hacer para evitarlo?

Sobre este tema ha hablado recientemente Juan José Ebencer, responsable de ... la cuenta de Talleres Ebencer, donde suele compartir consejos de mecánica y seguridad vial. En uno de sus vídeos más recientes, el experto explica qué es y qué hay que hacer para minimizar el riesgo de sufrir aquaplaning.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión