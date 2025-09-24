Mbappé confirma la comida que más le ha gustado desde que ha llegado a España: «Me encanta la combinación»

Es uno de los futbolistas del momento, un jugador que es cada vez más querido y reconocido por la afición española, especialmente por los seguidores del Real Madrid, equipo en el que milita desde el año pasado. Mbappé llegó a la capital tras una etapa en el París Saint Germain, estrenándose por todo lo alto en la Liga de Fútbol Profesional Española. Doce meses después se maneja a la perfección con el español y siempre se muestra alegre y disfrutón cuando le hacen alguna entrevista, dejando ver qué son las cosas que más disfruta del país.

Entre esos aspectos que le encantan de España está la cocina, la buena comida, y en una entrevista concedida al youtuber Ibai Llanos ha sorprendido al mostrar una de las propuestas de las que más disfruta a la mesa, bien sea en casa o en algún restaurante. Y es que Ibai trató de sorprender al deportista con varios regalos, llegó al set de grabación con una caja donde había una selección de presentes para el futbolista del Real Madrid, y lo que más le ha llamado la atención ha sido lo relativo a la alimentación. El youtuber le adelantaba que traía algo: «Una caja misteriosa que he hecho y te lo voy presentando».

Producto estrella español

Primero, unas entradas para un evento de boxeo en Sevilla. A continuación, «dos cosas muy importantes», le adelantaba Llanos: «Jamón Joselito, probablemente el mejor jamón del mundo, y te lo he traído con queso manchego, de Castilla La Mancha, de aquí, de España, ¿Te gusta la combinación?». Mbappé ha sido contundente, lo ha visto claro: «Sí, me encanta la combinación. Desde que he llegado a España intento ir a los sitios para comer jamón».

Y de los placeres culinarios, a lo relacionado con el fútbol, su gran pasión. Ibai Llanos le ha regalado un balón de Nike personalizado, «un balón muy mítico, de hace muchos años». El influencer ha aprovechado para confesar al jugador del Real Madrid que en 2022, cuando renovó con el PSG, él pensaba que iba a venir al Madrid y le dejó un mensaje en redes sociales: «Pensé que ibas a venir, al final no, y me rompiste el corazón». El deportista ha hecho gala de su buen hacer, de su simpatía y desparpajo: «Kylian me ha resultado muy majo, un gusto».

El as del balón llegó al Real Madrid el 3 de junio de 2024. Bueno, fue ahí que se firmó el contrato tras idas y venidas sobre llegaría finalmente a fichar por el equipo blanco o no. Kylian se ha mostrado seguidor de la formación desde que era muy joven. De hecho, el futbolista francés ha llegado a explicar que tenía una habitación con postres de Cristiano Ronaldo, pues soñaba llegar a ser un ídolo como el portugués. Finalmente se alistó al conjunto blanco después de verbalizar que terminaba temporada con el PSG para recalar en la Castellana. ¿Su objetivo? Hacer historia en el club de sus amores.