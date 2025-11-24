Marta Sánchez escucha el nuevo disco de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Lux': «Hay algunas canciones que entiendo menos»

El cuarto álbum de estudio de Rosalía, al que ha llamado'Lux', llegó el 7 de noviembre de este año y desde su lanzamiento no ha dejado de acumular éxitos.

Buen ejemplo de ello son algunos de los récords que ha logrado, ... siendo el álbum es español más reproducido en sus primeras 24 horas con más de 42,1 millones de reproducciones en Spotify, además de que 12 de sus 15 canciones estuvieron en el Top 50 mundial de la plataforma el día de su lanzamiento.

Sumado a otros significativos datos y cifras, la artista catalana acumula las alabanzas de expertos, de la crítica y de gran parte del público, colando un concepto diferenciador y arriesgado en el panorama mainstream del mundo de la música.

Su música está por todas partes y 'Lux' ha ayudado a que Rosalía se consolide aún más como una de las artistas españolas con mayor reconocimiento tanto en nuestro país como en el extranjero, apareciendo en programas como el de Jimmy Fallon y siendo la sensación en redes sociales.

Según fans y expertos, algunos de los secretos del éxito de la cantante de 'Motomami' pasan por su defensa incansable de crear música desde la pasión y no desde la búsqueda de cifras y premios, apostando por lo que le mueve y sin miedo a arriesgar. Muestra de ello son temas tan llamativos como 'Berghain', la primera canción que reveló y la única que, de momento, tiene videoclip, donde une el canto lírico, la música orquestral, la mezcla de idiomas (alemán, inglés y español) y la ausencia de un estribillo en toda la canción.

La opinión de Marta Sánchez sobre el nuevo disco de Rosalía

Como ya se ha visto, dar la opinión sobre lo nuevo de Rosalía está a la orden del día, destacando tanto las percepciones del público general como las de artistas con una sólida carrera, como es la cantante española Marta Sánchez.

Icono de la música pop en España para muchos, la artista madrileña de 59 años también ha querido compartir lo que piensa del nuevo proyecto de Rosalía, en el que llama la atención lo espiritual, religioso y la mezcla de estilos.

Precisamente Marta Sánchez habló de ello en una entrevista para ABC en la que la cantante charló con el periodista Nacho Serrano sobre sus 40 años de carrera profesional y, uno de los temas fue 'Lux':

«Me parece brutal. Hay canciones que entiendo menos, pero las que entiendo son maravillosas», comenta Marta Sánchez. Además, recalca que cree que las cosas «pasan por algo, y a ella le está pasando algo increíble que yo creo que se merece».

Con estas palabras, la artista de 'Soy yo' muestra su admiración hacia Rosalía y no se corta en dar un reconocimiento sincero, haciendo referencia al reciente éxito que ha conseguido pero también a la carrera que la catalana está logrando labrarse en una industria tan compleja como es la musical tanto dentro como fuera del país.