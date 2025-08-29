Mario Suárez relata cómo fue su etapa en China: «Me duchaba en cubos de basura con ratas»

Se da la casualidad que en la actualidad un español comanda la tabla de máximos goleadores de la Superliga de China. Se trata de Alberto Quiles, un delantero onubense que ha brillado en los últimos años en Deportivo o Albacete. No obstante, no es ni mucho menos lo habitual, al no ser la liga china uno de los mercados más explorados por los futbolistas nacionales.

A fecha junio de 2025, son cuatro los jugadores que actúan en la primera división de aquel país, y tres de ellos en el mismo equipo, lo cual no es para nada extraño. En el Tianjin Jinmen Tiger, junto a Quiles, también juegan Cristian Salvador y Juan Antonio Ros, con un largo historial en las campañas previas en Segunda División. La excepción a ellos es el zaragozano Edu García por su pasado no solo en China, sino en India, tras emigrar de España en 2017.

En un mundo globalizado y en el que los futbolistas buscan alternativas en otros países en los que pueden tener más oportunidades y ganarse un buen contrato, China no es precisamente ese mercado que esté repleto de españoles. Y eso que por allí han pasado rostros muy conocidos de nuestro fútbol, hasta alguno que ha llegado a vestir la camiseta de la Selección. Son los casos de Jonathan Viera y Mario Suárez, aunque entre los dos ni siquiera alcanzan las diez internacionalidades con la absoluta.

Viera es, precisamente, el español con más participación en la élite del fútbol chino, con sus 65 partidos a lo largo de cuatro temporadas. Sin embargo, el que más portería ha visto es otro internacional por España, aunque solo en categorías inferiores: Jonathan Soriano. Otros como Nano Rivas, incluso, colgaron las botas en el fútbol chino tras cerrar una larga etapa en España.

Mario Suárez no hizo lo propio, sino que, tras probar durante un año y medio en el Guizhou Hengfeng, regresó a España para acabar su carrera en el Rayo Vallecano. Ahora, tras anunciar su retirada, ejerce de comentarista televisivo en TVE en los partidos de la Selección y de la Copa del Rey, así como también ha hecho lo propio en DAZN en algunos encuentros de Primera División.

«Tengo para un libro» Mario Suárez

Cuando Mario Suárez hizo las maletas para adentrarse en su aventura china, ya no era un novato en el fútbol. Tenía 30 años e, incluso, había vivido en sus propias carnes lo que era salir de España y experimentar otros países. Es cierto que no tan exóticos, porque acumuló unos meses en Florencia (Fiorentina) y en Watford, a no mucha distancia de Londres. Ahí, desde luego, no se encontró con lo que vio en China.

La aventura china de Mario Suárez

En El After, el podcast de Post United, Mario Suárez no tuvo reparos en hablar de algunas situaciones cotidianas que en China se convirtieron en algo indeseables. «Yo me bañaba en agua fría en cubos de basura con ratas correteando por ahí, por ejemplo. No nos cambiábamos en un vestuario, nos cambiábamos en una habitación de hotel», detalla.

Al madrileño (natural de Alcobendas) le chocó todo ello, sobre todo, teniendo en cuenta que los contratos que firmaban los futbolistas en aquel país no eran precisamente bajos. «No puedo entender que pagues los salarios que estás pagando...», deslizaba. «Es que sobre China tengo para un libro», llegó a decir, aunque utilizó las mismas palabras para referirse a su posterior etapa en el Rayo Vallecano.

«En el Rayo, que si se ha roto la lavadora y el presidente llamándonos para que entrenásemos con nuestra ropa y tener que plantarnos y decir 'oye, ya, por favor, o arreglas esto o no entrenamos'», revela. Eso sí, nada como en China, donde, incluso, rememora que «un día que tocaba viajar en avión tuvimos que esperar 14 horas en un aeropuerto para cogerlo».