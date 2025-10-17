Mario Picazo pone en alerta a estas zonas de España por la llegada de lluvias intensas y una bajada de las temperaturas: «El primer frente otoñal»

Han sido varios los días en los que la inestabilidad ha marcado el tiempo en el Mediterráneo en lo que llevamos de mes, incluso bajo avisos naranjas y rojos que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó durante jornadas puntuales.

Pero, con el paso ... de esta semana, dicho temporal, causado por la borrasca Alice, ha ido remitiendo y tan solo han quedado algunos resquicios en forma de precipitaciones débiles y cielos nubosos. Otras zonas de España, han mantenido la tónica que está siendo habitual desde que empezó el otoño, con mañanas y noches frías pero temperaturas suaves el resto del día.

Con todo el fin de semana por delante, muchos se preguntan si la lluvia va a estar presente en su zona y, desde eltiempo.es, el meteorólogo Mario Picazo ha dado su pronóstico para este sábado y domingo, 18 y 19 de octubre.

Coincidiendo con las previsiones de la Aemet, Picazo subraya que vamos a tener en «un fin de semana de cambios» en el que deberemos prestar atención a lo que viene por el Atlántico, «porque, aunque en el Mediterráneo todavía va a haber algunas precipitaciones con los vientos húmedos, lo más importante es el frente con borrasca asociada que se va acercando a Galicia a partir del sábado, dejando precipitaciones sobre todo en el noroeste peninsular y luego, puntualmente en zonas del interior».

Vuelve la lluvia a estas zonas de España

El protagonista respecto a fuertes lluvias en las últimas semanas ha sido el Mediterráneo, sin embargo, esto va a cambiar, como adelanta Picazo. El tiempo estable y soleado que ha estado dándose en algunos puntos del norte del país van a quedar atrás y, sobre esto el domingo, se notará «la entrada un frente frío bastante activo que llega desde el Atlántico, asociado a una profunda borrasca».

Esto provocará que la comunidad de Galicia sea la que más agua acumule y, «la lluvia, de forma más aislada y con cantidades inferiores, también se extenderá por las comunidades cantábricas occidentales, la meseta norte e incluso el Sistema Central y zonas del centro de la península», explica el meteorólogo, que avisa de que llega «el primer frente otoñal de verdad».

Por otro lado, en las Islas Canarias también habrá precipitaciones localmente intensas a causa de un pequeña borrasca, sobre todo en la parte occidental del archipiélago.

Cambia el tiempo por el noroeste este fin de semana. Llega el primer frente otoñal de verdad. #otoño #lluvia #tiempo



detalles 👉https://t.co/QIHczrjhl5 pic.twitter.com/yUagELq81W — Mario Picazo (@picazomario) October 17, 2025

Llega un descenso térmico

Las temperaturas también van a experimentar un cambio este fin de semana. Poco a poco van a ir desapareciendo esos valores suaves para acoger una bajada de los termómetros en varios puntos del país. Aún así, las temperaturas diurnas sí van a seguir en valores altos para la época del año en la que nos encontramos:

«Cualquiera diría que estamos en octubre: cerca de los 30 grados en el sur, cerca de los 27 en Bilbao, temperaturas muy suaves aunque por la mañana frescas. La jornada del domingo podríamos sumar algún grado pero, en general, tiempo auténticamente otoñal. Eso sí, con temperaturas por encima de la media, comentaba Picazo.

De cara al comienzo de la próxima semana ya se notará más ese descenso térmico, sobre todo por la zona norte peninsular, a pesar de que el domingo puede haber un repunte de las temperaturas altas en algunas zonas del sur.