Mario Picazo avisa de cómo va a afectar la borrasca Amy a estas zonas de España este fin de semana: «Favorecerá la presencia de chubascos»

La situación meteorológica en estos primeros días de octubre se han caracterizado por la estabilidad, en general, en casi todo el territorio español, con temperaturas agradables y cielos despejados.

Algo que contrasta con los pasados últimos días de septiembre, en los que se produjeron avisos rojos y naranjas por lluvias y acumulación de agua desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), afectando a varias zonas del Mediterráneo.

Pero esto queda atrás y, mirando a este fin de semana, la situación va a ser muy dispar a lo largo y ancho del país. Así ha informado de ello el meteorólogo Mario Picazo, quien pronostica grandes contrastes en el tiempo de los próximos días según la zona de España en la que nos fijemos.

Así, Picazo expone desde eltiempo.es que las precipitaciones van a ser notables en el tercio norte de la península, mientras que el sol y las temperaturas más altas de lo normal para la época van a marcar la tendencia del tiempo en el sur.

Lluvias en estas zonas de España por la borrasca Amy

Centrándonos en las lluvias, el meteorólogo avisa de que estas van a estar, en parte, condicionadas por «una borrasca potente que llega a las islas Británicas, se llama Amy [...] Arrastra un frente que no es que sea muy activo pero que entre sábado y domingo barrerá el norte peninsular». Además, apunta que podremos ver algunas «precipitaciones aisladas» en zonas del Mediterráneo.

En concreto el frente «alcanzará Galicia a partir del mediodía, dejando lluvias que se extenderán durante la tarde hacia Asturias, Cantabria y, ya al final del día, al País Vasco, Navarra y Pirineos. Estas precipitaciones serán en general débiles o moderadas, algo más persistentes en zonas de montaña».

El domingo esos restos de precipitaciones pueden dejar «lluvias dispersas en la cordillera Cantábrica, el alto Ebro y los Pirineos. Con el paso de las horas, la entrada de aire más fresco favorecerá la presencia de chubascos aislados en el Mediterráneo», a los que se une la posibilidad de que llueva en Caraluña, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares, sin descartar alguna «tormenta puntual». Picazo recalca que estas precipitaciones serán «débiles e irregulares» en general.

Temperaturas suaves en el resto del país

«Las temperaturas este fin de semana van a ser auténticamente veraniegas», adelanta Mario Picazo al referirise a los termómetros de algunos puntos de España. A este aumento térmico se refiere como 'veroño', indicando que este puede traer «valores entre 22 grados y 26 en gran parte del interior peninsular, mientras que en el norte las máximas se quedarán algo más bajas, alrededor de los 18 a 21 grados».

Esta semana llega con tiempo más estable en muchas zonas y con temperaturas que irán subiendo progresivamente cara al fin de semana que será más veraniego que otoñal. Las anomalias de temperatura del sábado muestran como llegaremos a estar hasta 8C por encima de la media #veroño pic.twitter.com/4tA9w7dp5L — Mario Picazo (@picazomario) October 1, 2025

Pero va a ser en el sur donde más se notará ese aumento de los mercurios, pues el meteorólogo anuncia que habrá «capitales superando los 30 grados y puntualmente acercándose a los 35 grados en algunas poblaciones del valle del Guadalquivir», temperaturas más altas de lo normal para esta época del año.

El domingo se notará el paso del frente y los termómetros van a descender en todo el país un par de grados respecto a los indicados anteriormente, dejando fresco en el Cantábrico y Pirineos, temperaturas suaves en el litoral mediterráneo y en el sur y centro. Por su parte, Sevilla, Córdoba y Badajoz será donde se den los valores más altos este fin de semana.