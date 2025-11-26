Mario Picazo alerta a estas zonas de España de la llegada de nieve y un fuerte descenso térmico: «Las cotas bajan otra vez»

A pocos días de que noviembre acabe, el cambio de otoño a invierno está cada vez más cerca, lo cual supone que el frío vaya estableciéndose poco a poco como el protagonista de la situación meteorológica en casi todo el país.

En los últimos ... días parece que la estabilidad ha reinado, dejando atrás las lluvias y tormentas que vivimos el pasado fin de semana, calma que va a continuar durante un par de días más, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, el tiempo va a volver a pegar un cambio en su dirección, trayendo de nuevo algunas precipitaciones. Así lo advierte Mario Picazo en su pronóstico semanal del tiempo, en el que avisa de que nuestro país va a experimentar el paso de otro frente frío de cara a los últimos días de la semana.

Nieve y lluvia en estas zonas

En concreto, advierte de «otro frente que llega el jueves algo más debilitado» el cual hará que el día sea muy frío y que las cotas de nieve desciendan: «sobre todo en zonas del nordeste como los Pirineos, volverán a bajar a los 500 o 600 metros». El viernes será un día tranquilo con tiempo similar al del jueves.

Ya de cara al sábado y el domingo, el frente mencionado «podría dejar precipitaciones en bastantes zonas» destacando también las del norte. Así, Picazo indica que las cotas bajan otra vez, algo que va a continuar a finales de semana, favoreciendo «nevadas en áreas donde, hasta ahora, solo habían visto lluvia». Además, añade que «el frente previsto para el sábado tendrá capacidad para dejar nieve en la mitad norte y consolidar el frío ya instalado».

Temperaturas en descenso dejan tiempo invernal

Esta semana arrancó con un lunes en el que parecía que las temperaturas repuntaban, aumentando algunas máximas e incluso llegando a los 20 grados en zonas del sur. Sin embargo, el martes una de las nuevas masas de aire frío que afectan esta semana al país, hicieron bajar de nuevo las temperaturas levemente.

En unos días que Picazo define como «de altibajos» el descenso térmico se va a notar en muchos puntos del país, siendo el jueves más fuertes y generalizadas. Las heladas por, ejemplo se podrán notar en el interior peninsular y serán fuertes en Pirineos.

Además, Picazo advierte que la presencia del viento «intensificará la sensación térmica» concretamente, «en zonas expuestas del Cantábrico y del Mediterráneo norte, las rchas más fuertes harán que la bajada de temperaturas se perciba con mayor intensidad, incrementando la sensación de invierno adelantado.

Sumado a ello, la falta de nubosidad que hay en estos días hace que el poco calor que hay se retenga menos, lo cual causa que las mínimas caigan acusadamente. De este modo, el meteorólogo indica que «las heladas volverán a muchas zonas de interior» y que «el contraste entre díoas fríos y noches aún más frías marcará el cierre de noviembre».